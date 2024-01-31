Energy世紀合體！阿弟、Toro失控淚崩 「好像回到22年前」
Energy世紀復合推出全新單曲〈分合〉，在拍攝MV時團員阿弟被問到被該曲哪一句歌詞打動，突然潸然淚下，就連Toro都被阿弟的情緒感染，忍不住落淚，好不容易平復情緒，阿弟才提到，剛剛哭是喜悅的淚水，因為回想起了這22年來Energy分分合合的畫面，「就好像回到22年前。」
記者吳雨婕／綜合報導
在〈分合〉MV當中，導演為每個人安排了不同的場景及道具彩蛋，團長牛奶開著一台1995年的保時捷跑車，象徵之前牛奶從事幕後工作，以經紀人的身分到處遠行；熱愛運動的坤達則是在網球場上獨自揮拍，呼應他近年在《綜藝玩很大》、《木曜四超玩》等節目中四處冒險的活躍表現，片末更安排坤達將網球遠遠丟上二樓看台觀眾席，書偉一把就接到球，象徵團員間多年不變的默契；Toro則是獨自走過5件高校服，這些高校服是復刻當年Energy第一支MV〈放手〉的服裝，當年Energy成團就是從Toro在高中校園問坤達要不要一起組團當偶像開始發起，也象徵著Energy回憶起初心，重新聚首。
在MV拍片現場，阿弟在接受側拍訪問時被問到「這首歌有哪一句歌詞最打動你」時，突然哽咽落淚，一時說不出話來，其他團員們發現後陸續加入幫忙回答，書偉說：「〈分合〉歌詞寫出我們從離開歌手到回到這個身份每個人的心境。」因此整首歌有很多句子都是Energy的心聲。阿弟止住淚水後回答最被打動的歌詞是「感謝失而復得的愛」，在唱這句時他回想這22年來經歷過分分合合的畫面，能再聚首真的很難得，因此忍不住落淚。
接著拍攝的Toro也被阿弟感染情緒連動，在拍攝對嘴時落下眼淚，停機後Toro說：「想不到！我以為我不會哭的，但音樂一下氛圍感就出來了，馬上回到22年前，眼淚就像水龍頭關不掉！」恰好拍攝〈分合〉MV室內景的阿榮片場，就是當年拍攝〈放手〉MV的同一個影棚，而製片在〈放手〉MV當時是製片助理，曾經參與Energy的過去，製片說：「我在這個棚等你們22年了！」
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