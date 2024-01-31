中醫大附醫捐贈百萬元 投入越南石城乾淨水資源建設

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為協助改善石城縣飲水問題，中國醫藥大學附設醫院響應台灣世展會「乾淨水源 孩子救援」水資源行動，今天舉辦公益記者會，宣布捐助100萬元，要透過越南世展會提供石城供水系統、廁所及洗手等設備，並教育社區民眾正確水資源及衛教知識。
今日(31)由中醫大附醫周德陽院長帶領院內中高階主管與基層員工代表，包含醫師、護理師、醫技師、行政人員等各職類員工積極響應，拍攝的「為愛而走」公益形象短片，宣達中國醫藥大學附設醫院「全員參與，公益有我」的具體意象，為記者會揭開序幕。
中醫大附醫周德陽院長說在臺灣，只要打開水龍頭，就有乾淨的自來水可以用，不曾體會過為了取用每日所需的生活用水，要跋山涉水走上數小時，缺水、水質汙濁與衛生設施不足，都會嚴重影響到脆弱地區的糧食安全、生計選擇、兒童受教權，期許藉由這次的記者會，讓大家重視水資源相關議題。
李紹齡會長表示，中國醫藥大學附設醫院不僅守護著台灣民眾的健康，也看到越南石城縣的需要，以「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」為愛而走的實際行動，支持台灣世界展望會的水資源方案，慷慨捐款100萬元，這份愛心將投入越南石城縣的供水系統、廁所與洗手設備等的建造，預計可幫助2500人得到乾淨水，遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。