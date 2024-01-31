獨居婦心疾不適　員警代駕護送返家

中醫大附醫捐贈百萬元 投入越南石城乾淨水資源建設

▲中醫大附醫周德陽院長(左)代表中醫大附醫捐贈100萬元支票，由世界展望會李紹齡會長(右)代表受贈。（圖／中醫大附醫提供）
▲中醫大附醫周德陽院長(左)代表中醫大附醫捐贈100萬元支票，由世界展望會李紹齡會長(右)代表受贈。（圖／中醫大附醫提供）

記者金武鳯/台中報導

中國醫藥大學附設醫院響應台灣世界展望會「乾淨水源 孩子救援–水資源行動」，今天捐款100萬元投入越南石城水資源暨衛生方案，協助建造越南石城縣的供水系統及盥洗設備，預計可幫助2500人獲得乾淨水源，遠離疾病，是全台首家響應的醫療機構。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣世界展望會會長李紹齡表示，位於越南中部清化省的石城縣，是當地貧困縣城之一，社區水資源被牲畜糞便、垃圾和未經處理、隨意丟棄的農藥除草劑包裝袋污染，約有四成家庭飲用未經過濾的水，甚至有許多幼兒園、國小也因經費預算限制，給學童飲用未經適當處理的飲水。

▲由中醫大附醫周德陽院長(右四)啟動「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」活動，髒水通過濾水系統，變成乾淨可飲用的水，象徵為孩子生命注入源源不絕的愛與希望。（圖／中醫大附醫提供）
▲由中醫大附醫周德陽院長(右四)啟動「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」活動，髒水通過濾水系統，變成乾淨可飲用的水，象徵為孩子生命注入源源不絕的愛與希望。（圖／中醫大附醫提供）
為協助改善石城縣飲水問題，中國醫藥大學附設醫院響應台灣世展會「乾淨水源 孩子救援」水資源行動，今天舉辦公益記者會，宣布捐助100萬元，要透過越南世展會提供石城供水系統、廁所及洗手等設備，並教育社區民眾正確水資源及衛教知識。

今日(31)由中醫大附醫周德陽院長帶領院內中高階主管與基層員工代表，包含醫師、護理師、醫技師、行政人員等各職類員工積極響應，拍攝的「為愛而走」公益形象短片，宣達中國醫藥大學附設醫院「全員參與，公益有我」的具體意象，為記者會揭開序幕。

中醫大附醫周德陽院長說在臺灣，只要打開水龍頭，就有乾淨的自來水可以用，不曾體會過為了取用每日所需的生活用水，要跋山涉水走上數小時，缺水、水質汙濁與衛生設施不足，都會嚴重影響到脆弱地區的糧食安全、生計選擇、兒童受教權，期許藉由這次的記者會，讓大家重視水資源相關議題。

李紹齡會長表示，中國醫藥大學附設醫院不僅守護著台灣民眾的健康，也看到越南石城縣的需要，以「送愛到遠方 給孩子乾淨的水」為愛而走的實際行動，支持台灣世界展望會的水資源方案，慷慨捐款100萬元，這份愛心將投入越南石城縣的供水系統、廁所與洗手設備等的建造，預計可幫助2500人得到乾淨水，遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。



中央核准台中捷運藍線　 商總賴正鎰：藍線10年蓋太久

一中商圈迎新春 「祥龍一中．走春市集」2/2日登場

混血兒娛樂跨足電競成立戰隊 天團玖壹壹到場力挺

「寬心園」推出個人外帶年菜 一個人也能獨享澎派好料

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞