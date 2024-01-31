東京「豐洲千客萬來」將開幕 日網友見海鮮丼價格嚇傻：太坑
2024年日本東京即將又多出一個新景點！過去日本知名的築地市場遷移至至鄰近的豐洲後，成為新的觀光漁市場「豐洲市場」。除了市場本身外，位於豐洲市場附近的新設觀光設施「豐洲千客萬來」，將在2月1日正式開幕。在該設施當中除了能大啖海鮮料理外，還可以泡溫泉，提供遊客更多選擇。不過有網友發現裡面的「美食街廣場」價格貴的讓當地人卻步，更直呼是「專門設計給外國觀光客的價格」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《TBS News》報導，「豐洲千客萬來」分為「食樂棟」的「豐洲場外江戶前市場」以及「溫浴棟」的「萬葉俱樂部」兩區域。其中「食樂棟」分為3層樓，號召約70家餐館和商店入駐，1樓的店家大多為輕鬆享用美食的商店，提供給豐洲市場的工作人員、上班族和附近的居民使用；2樓則重現了江戶時代氛圍的市場街景，並主打室內的「目利橫丁」和戶外「豐洲大街」多元店鋪風貌，店家大多提供能邊走邊吃或是在櫃檯前邊喝酒邊吃的料理，也可以享受鰻魚、壽司等具有江戶風味的料理；3樓則由各式風格流派的壽司店進駐其中，另外也有能容納大批團客的海鮮吃到飽，提供像是鮪魚支解秀等等的節目，讓遊客來到這裡能體驗不同的飲食風情。
至於「溫浴棟」則是每天從箱根、湯河原運來溫泉，打造的露天溫泉設施。在泡湯的時候，還能一覽東京灣和知名景點彩虹大橋，且溫浴棟為24小時營業，溫泉則是從早上十點營業至深夜三點，就算不想要泡湯，也能享受免費的足湯設施。
「豐洲千客萬來」即將在2月1日正式開幕，近來開放試營運以及媒體入場拍攝，希望能促進豐洲市場的觀光消費發展。
不過有日本網友發現，位於食樂棟3樓的某些店家所販賣的海鮮丼，定價竟然是一般價格的兩三倍以上，最低價2700日圓（約台幣572元）起跳，最貴則有6980日圓（約台幣1478元），平均丼飯價格落在6000日圓（約台幣1270元）左右。
如天價般的海鮮丼，在以便宜又新鮮為主打的豐洲市場，似乎不太合理。有網友直呼「這是觀光財丼吧」、「貴死了！真的是賣給外國人的吧」、「豐洲千客萬來太扯了吧……要坑人也該有個限度。而且比起豐洲，很多外國人還是喜歡去築地。所以這些店可能半年之後就關門大吉了。在豐洲做生意怎麼可以不重視日本人呢？」