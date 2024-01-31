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東京「豐洲千客萬來」將開幕　日網友見海鮮丼價格嚇傻：太坑

▲東京「豐洲千客萬來」將在二月盛大開幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京「豐洲千客萬來」將在二月盛大開幕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024年日本東京即將又多出一個新景點！過去日本知名的築地市場遷移至至鄰近的豐洲後，成為新的觀光漁市場「豐洲市場」。除了市場本身外，位於豐洲市場附近的新設觀光設施「豐洲千客萬來」，將在2月1日正式開幕。在該設施當中除了能大啖海鮮料理外，還可以泡溫泉，提供遊客更多選擇。不過有網友發現裡面的「美食街廣場」價格貴的讓當地人卻步，更直呼是「專門設計給外國觀光客的價格」。

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根據《TBS News》報導，「豐洲千客萬來」分為「食樂棟」的「豐洲場外江戶前市場」以及「溫浴棟」的「萬葉俱樂部」兩區域。其中「食樂棟」分為3層樓，號召約70家餐館和商店入駐，1樓的店家大多為輕鬆享用美食的商店，提供給豐洲市場的工作人員、上班族和附近的居民使用；2樓則重現了江戶時代氛圍的市場街景，並主打室內的「目利橫丁」和戶外「豐洲大街」多元店鋪風貌，店家大多提供能邊走邊吃或是在櫃檯前邊喝酒邊吃的料理，也可以享受鰻魚、壽司等具有江戶風味的料理；3樓則由各式風格流派的壽司店進駐其中，另外也有能容納大批團客的海鮮吃到飽，提供像是鮪魚支解秀等等的節目，讓遊客來到這裡能體驗不同的飲食風情。

至於「溫浴棟」則是每天從箱根、湯河原運來溫泉，打造的露天溫泉設施。在泡湯的時候，還能一覽東京灣和知名景點彩虹大橋，且溫浴棟為24小時營業，溫泉則是從早上十點營業至深夜三點，就算不想要泡湯，也能享受免費的足湯設施。

「豐洲千客萬來」即將在2月1日正式開幕，近來開放試營運以及媒體入場拍攝，希望能促進豐洲市場的觀光消費發展。

▲東京豐洲萬葉俱樂部使用被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉。（圖／Klook提供）
▲東京豐洲萬葉俱樂部使用被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉。（圖／Klook提供）
不過有日本網友發現，位於食樂棟3樓的某些店家所販賣的海鮮丼，定價竟然是一般價格的兩三倍以上，最低價2700日圓（約台幣572元）起跳，最貴則有6980日圓（約台幣1478元），平均丼飯價格落在6000日圓（約台幣1270元）左右。

如天價般的海鮮丼，在以便宜又新鮮為主打的豐洲市場，似乎不太合理。有網友直呼「這是觀光財丼吧」、「貴死了！真的是賣給外國人的吧」、「豐洲千客萬來太扯了吧……要坑人也該有個限度。而且比起豐洲，很多外國人還是喜歡去築地。所以這些店可能半年之後就關門大吉了。在豐洲做生意怎麼可以不重視日本人呢？」


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