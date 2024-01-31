「小虎隊師妹」李之勤暴瘦5公斤！55歲狀態曝光 遭張克帆大爆料
55歲的「玉女歌手」、「小虎隊師妹」李之勤在90年代以歌曲〈想你會想我嗎〉走紅，相隔30年回歸樂壇推出全新歌曲，而她特別選在生日前夕，於2月3日、4日連著兩天在舉辦個人演唱會，她於今（31）日在進行演唱會彩排，還提早曝光了2月4日的演唱會嘉賓即是好友「紅孩兒」的張克帆。受訪時，李之勤提到近期因為太忙，還因此瘦了5公斤，身為好友的張克帆則是爆料，李之勤過去曾給小虎隊、紅孩兒當過造型師。
記者吳雨婕／台北報導
原來張克帆與李之勤相識甚早，兩人是前公司的同門師姐弟，這次張克帆擔任李之勤的演唱會嘉賓，沒有收一毛錢，讓李之勤感動不已，張克帆受訪時更直接爆料李之勤當年是「紅孩兒」的御用造型師，還幫「小虎隊」做過造型。李之勤笑說：「我還記得當年為了讓紅孩兒展現青春活力，給他們每個人穿上超緊的單車褲，讓張克帆常常很不習慣笑說：「每次穿那件褲子都覺得尺度超大，前面一包，超卡！」
李之勤也坦言欣賞張克帆歌聲30年，這次特別趁著辦演唱會邀請他合唱，兩人被問到當年是否會因此「來電」？李之勤透露當年在張小燕帶領的「開麗」旗下有禁愛令不能談戀愛，所以大家都嚴守規定，「在那個年代，公司規定很嚴格，不能談戀愛、交男友、還有結婚，做這些事都會受罰。」儘管兩人當年不來電，卻一直保持著姐弟情誼到現在。
演唱會開唱在即，李之勤被問到有沒有刻意減重保持身外，她自豪的說：「出道到現在都維持出道前的體重，而且現在還能穿上30年前的褲子。」且最近為了籌備演唱會及宣傳新專輯跟軋戲，讓她操勞過度掉了5公斤，顯得更加清瘦，她笑說：「忙完演唱會要大吃、大喝、大睡！」
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