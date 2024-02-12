韓星翻譯Qma專訪／千年一遇美景全靠金鍾國！消音台灣幫擋戀愛題

我是廣告 請繼續往下閱讀
Qma是台韓混血，2012年透過朋友介紹接下台灣觀光局廣告《噗通噗通24小時台灣》的拍攝翻譯工作，曹政奭是她第一位合作的韓星；而人生第一場韓秀翻譯為2014年的男神趙寅成粉絲見面會；直到2016年《Running Man》金鍾國受邀來台出席第51屆金鐘獎，Qma接任貼身翻譯，外貌因此被電視轉播LIVE曝光，她此後獲媒體、粉絲封為「台灣最美翻譯」。
除了上述知名藝人，Qma也曾是孔劉、李棟旭、BTS、MAMAMOO、iKON、SEVENTEEN、Red Velvet、Running Man主持群、神話、池昌旭、IU、具俊曄、丁海寅、ATEEZ、Block B、Apink、Day6、TEEN TOP、EXO燦烈、「少女時代」潤娥、韓國運動員等人的翻譯；她也是一位演員，拍過影集《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》，電影《BIG》。
不是只要翻譯就好！被推上台當主持人、當臨演「十八般武藝俱全」
每當韓星來到台灣，除了經紀人、助理之外，其次最貼近藝人的工作人員就是翻譯老師，外界總是羨慕隨行翻譯可以近距離看藝人，工作只要說說話就好，但這僅是檯面上看到的狀況，Qma除了要當台、韓的溝通橋梁，身兼主持人、充當廣告拍攝臨演經驗都遇過，慘的話還得背上黑鍋，替韓方人員傳達「臨時更改的規則」，當擋箭牌遭受粉絲責罵。
Qma舉例，EXO成員燦烈去年11月隻身來台開見面會，會前舉辦讓粉絲旁觀的記者會，她臨危受命擔任主持人，當天的表現有失水準，因為這是她第一次主持記者會，承認慌了手腳語無倫次，「因為我是臨時被請上去，我接工作的習慣是事前要問得很詳細，因為我希望彼此工作起來是舒服的，不要覺得誰很刁鑽，所以會想要知道基本內容，才知道我可能需要做什麼事情。」這也無關多精明多能幹，即使是超級英雄也會有失誤的時候，Qma只能以此經驗虛心受教，期許未來更進步、減少犯錯。
除了充當主持人，Qma曾在韓星來台拍攝廣告時，因臨演不夠，被導演叫上鏡頭前跟藝人互動，「導演就叫我上去，順便在旁邊幫忙翻譯，我說什麼你直接翻給他，我就下來了...」，好在藝人主動跟Qma閒聊，彼此距離拉近，使得工作圓滿結束。
翻譯服裝、發言規定超嚴格！台灣出現必須消音「直接變台北」
事實上，許多韓國團隊來台準備活動時，都會規定台灣女性工作人員必須穿全黑，而且禁止化妝；Qma接一般韓秀翻譯時未被硬性規定妝容，但擔任拍攝翻譯就曾被告知「不准化妝」，穿短褲的話還會被罵，「拍到一半我就被導演叫去換褲子」，或許是文化上的差異，亦可能是怕產生不必要的互動糾葛，國際的工作場合出現嚴格規範在所難免。
不僅服裝嚴謹，翻譯還得當第一線「幫忙避開敏感詞彙」的人員；每每韓星來台，若要舉辦記者會或是訪談，韓方必定要求媒體「提供訪綱」，為的是避免戀愛、政治、負面新聞等相關提問，Qma證實有些話並非翻譯不翻，「經紀人會先找我們，因為有些話題敏感，希望避開一些單字，他們雖然都跟藝人叮嚀過，但還是怕會出錯，突然被講（翻譯）出來，他們會不知道怎麼辦，偶像偏多都有禁忌，比如戀情的部分，演員倒還好」。
時常參加韓星活動的粉絲，其實多數都聽的懂韓文，少數人曾好奇為何每每藝人說「很高興來到台灣」，翻譯把它變成中文卻是「很高興來到台北」，而這無關台灣主辦，則是韓方「在意的點」，他們對於「台灣」2字很敏感，因為對韓國人來說，中國「禁韓令」有一天可能解除，藝人其實都想去當地表演，哪怕是有一個閃失或誤會，就可能會錯失機會。
突發狀況不斷發生！麥克風慘被關掉 1人翻譯8人「腦袋CPU差點燒壞」
Qma站上過大大小小的活動，見面會、演唱會、跨年晚會、節目翻譯都有，若是協助演員的話，因為只有一個人，工作相對輕鬆容易，如果是多人偶像團體，成員難免七嘴八舌不照腳本走，翻譯起來就會手忙腳亂；而一人拿2支麥克風分別傳話給藝人、給歌迷與媒體的經驗最具挑戰。
許多見面會上，經常發生沒翻譯聲音，或是藝人說話「沒有被翻譯」的狀況，Qma解釋後台麥克風出現訊號干擾而沒聲音的情況常有；有時是為了避免錯亂，當藝人表演時，麥克風就會被導演關掉，「如果藝人表演中間穿插對話，我們是要翻譯的，但是麥克風拿起來就沒有聲音，我就會很慌為什麼沒有聲音，但是當導演台把麥克風聲音打開，一切就來不及了」，這就是少數韓秀上，翻譯沒有說話的真正原因。
韓星來台受訪、表演時，少數官腔、話又少，但還是有真性情、願意多分享的藝人，一道題目若打開藝人開關，回答就會停不下來，這對翻譯來說就是一項艱難挑戰。Qma若遇到此狀況，記錄手速經常跟不上藝人說話的速度，也常會有看不懂自己的筆記字跡，翻譯出現當機停頓、說錯話的時候，「講太長的，很容易忘記前面說什麼」；演出上雖然有寫好的流程，但那只是一個保險，僅供藝人當下不知道說什麼時的參考，「但有的藝人是真的想跟粉絲互動，他們就不會按照流程走、不照稿演出」，所以翻譯的「臨場反應」對活動來說也十分重要。
韓星翻譯難當！被粉絲罵家常便飯 換位思考轉換心態
Qma翻譯當了12年，服務過許多知名藝人獲得滿滿成就感，同時也產生不少陰影，她的職責是為了如實把話翻譯給藝人，卻因此被粉絲批評「靠偶像太近」，這讓Qma工作起來十分兩難，所以她現在會自動跟藝人保持距離，但也因此發生藝人聽不到聲音的窘境；也曾因為詞彙翻錯、話語傳達不清，頻頻被歌迷留言攻擊，職災滿滿。
Qma曾求助工作人員，聽前輩的建議來轉換心態，試著跟粉絲當朋友，「一開始我很反感，我只是來工作，後來朋友解釋，對這些人來說，他們喜歡的藝人，不是我們走在東區就會遇到的人，對他們來說是遙不可及的存在，他們無論如何都希望可以被記得、得到更多互動，我如果還擋在中間，對他們來說是一道牆，就只會被討厭，他們只是單純喜歡前面這個人，沒有其他的攻擊性。」Qma換位思考後確實釋懷許多，同時更體諒粉絲的處境。
「我有因為這份工作，做任何事情變得更小心，想得更多。好不好嗎？不知道耶，有好有壞。也因為這樣，我現在不太看留言跟反饋，做好自己工作就好，我其實每一場工作結束都會去反省，回想做了什麼事情、有沒有做對，下次可以如何改善，每次結束我都會在腦海Re一遍，我覺得這樣就夠了，有時候跟主辦聊『我今天OK嗎？』主辦沒有問題，我就換問經紀公司，經紀公司也沒有問題的話，我覺得那就夠了，粉絲反應如何、說了什麼，好的我當然很感謝，不好的就也沒關係，就這樣吧，『做完就往前走』。」Qma感性說道。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道