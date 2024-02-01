首談新壽增資爭議！吳東亮稱從沒反對　但「金金併」現碰都不敢碰

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在金管會主委說出重話後，新光金大股東、也是台新金董事長吳東亮1月31日首度以「新光金大股東」身份談及新壽增資爭議。他強調，新光有這麼大的問題是前面留下來的，所謂「冰凍三尺，並非一日之寒」，當然，任何公司經營都要符合法令規定，金融業更是特許行業，這沒有甚麼好爭論的，因此，符合法令規定去增資，本來就是義務，但問題是「金控籌錢對子公司增資」跟「怎麼去籌錢」，這是兩件事情，也應該要有彈性。
對於目前的經營團隊，吳東亮說，都是「一時之選」，包括新光金董事長陳淮舟。新光人壽董事長魏寶生，他們的為人、專業素養都是毫無疑問的，只是過去5、6年間，新光金已增資2、300億元給新壽，RBC仍未達200%，新光金股價還在票面以下，卻沒有真正解決問題。
金管會要求壽險公司2026年接軌TW-ICS前，RBC必須達200%，才能申請15年接軌過渡期，距離接軌剩2年，現在新光金經營層一直在思考，有什麼辦法能在2年內最終解決新壽壓力，增資只是手段，目的是要將RBC拉至200%，因此新光金2023年向金管會提議，新壽帳上有一筆大額死利差互抵責任準備金，希望金管會同意讓新壽計入自有資本。
吳東亮說，老保險公司帳上都會有一筆或多或少的死利差互抵責任準備金，並非僅新壽碰到此問題，希望金管會可請壽險公會協助，進行整體檢討，難道要等新光金到最糟時候，才要幫新光金解圍嗎？新壽形同坐在一座金山上，若金管會准新壽動這筆準備金，至少現金增資或RBC達標200%壓力會減輕，新壽現在已在加護病房，要等進太平間才用特效藥嗎？
吳東亮還說，新光金沒有人拒絕、反對增資，只是帳上沒有錢，因此才在研究其他方法，增資是最後的選項，經營團隊絕對不敢跟主管機關作對，不可能、也不敢否決金管會的需求，只是希望能多給一點緩衝的時間。至於近期是否曾與同為大股東大哥吳東進做溝通？吳東亮表示，他跟大哥溝通沒有問題，只是彼此意見不同，只要董事會決定，所有大股東都會遵守。
至於新壽增資爭議是否會影響台新金與新光金的「金金併」？吳東亮說，這本來也僅是研究階段，沒有任何實際進展，而且現在真的碰都不敢碰，新壽要增資多少錢都還沒搞清楚，後面還有2026年保險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及新一代清償能力制度（ICS），現階段不會去自找麻煩，但他對新光金是有感情的，這是他父親留下來。
吳東亮更談到，過去新光跟國泰人壽是並駕齊驅，現在兩家金控的市值竟然落差5、6倍，股價更在票面之下，創造公司價值、讓公司賺錢，這是經營者的責任，而不是一直跟股東拿錢。對於台新及新光兩家合併，目前沒有這回事，變數實在太多，而且又會讓我老哥（吳東進）作文章，一切等2026年接軌IFRS17跟ICS2.0後再說。