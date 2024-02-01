嚇死！美國逆子「斬首老父」還拍片上傳YT　6小時後才被刪片

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賈斯汀在片中發表許多偏激言論，包含「暴力是解決聯邦政府叛國罪的唯一辦法」，又指控父親「在聯邦政府工作了20多年，作為祖國的叛徒，他會永遠在地獄裡」，呼籲發起「第2次美國革命」，然後又大肆抨擊拜登政府，以及「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動、 LGBTQ+群體。
YouTube在數小時後刪除這段影片，理由是該影片涉及「政策嚴格禁止的暴力畫面和暴力極端主義」，但仍挨批慢了好幾拍。
報導指出，受害者的妻子丹妮斯（Denice Mohn）在當地時間週二晚上7點，於家中浴室發現丈夫的遺體並報警，浴缸裡有一把砍刀和大菜刀，臥室的一個烹飪鍋裡則發現了死者的頭，還在另一間房間發現了血跡斑斑的透明橡膠手套，與賈斯汀在YouTube影片中戴的手套十分相似。
丹妮斯告訴警方，案發前她最後一次返家是在當天下午2點，當時家裡只有賈斯汀和死者，當晚她回到家時，就發現兒子不見了，一輛登記在丈夫名下的汽車也不翼而飛，接著就發現丈夫已慘死。不久後，賈斯汀於距離住處約2小時車程的地方被捕。
賓州法院的文件顯示，賈斯汀被關押後，被控謀殺、虐待屍體等罪名，不得保釋。賈斯汀大學時的室友雷布漢（Davis Rebhan）透露，早在2016年，賈斯汀就表現出偏執的跡象，堅信政府「想抓他」，卻也永遠給不出具體的證據和例子。
報導提到，這起可怕的案件發生在「令人擔憂的國家政治環境下」，聯邦調查局前副局長麥凱布（Andrew McCabe）表示，隨著美國進入異常激烈的政治季（選舉或重大政治會議召開的季節），局勢發展令人相當擔憂。
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