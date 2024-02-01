碰瓷鋼琴家被炎上！涉事者「對不起中國人」揚言提告 Dr.K沒在怕
近日幾名中國民眾大戰英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，外號Dr.K）的事件，在全球引發高度關注，多名歐美知名網紅皆跳出來力挺卡瓦納，甚至掀起反共熱潮，而事件中的幾名中國人也被陸續起底，其中1人劉夢穎（MengYing Liu）多次在社交平台發文反擊，除了向同胞致歉「沒能給咱們中國人長臉」以外，還反咬卡瓦納惡意碰瓷、歧視，揚言提告。對此卡瓦納表示，不認為對方能告的成，即便真的鬧上法庭，也只會讓中共政權進一步在全世界成為笑柄。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
劉夢穎在事發後不久，先是在社群網站上拍片及發限動求助，聲稱自己和家人每天都會收到成千上萬則仇恨訊息，然後又於29日再度發布影片說，作為一個在外打拚的中國人，在這件事情的處理上確實做得不夠好，「沒能給咱們長臉，還給大家添堵了，真的非常抱歉」，接著又指控卡瓦納擁有數百萬粉絲，具備極大影響力和話語權，卻靠惡意碰瓷、民族歧視、製造對立等手段，賺取關注度和流量，進而實現盈利目標，不明白為何卡瓦納會被擁戴是「鋼琴家」、「紳士」。
劉夢穎接著表示，自己人微言輕、身在他鄉舉目無親，卻要被人肉網暴謾罵，甚至波及工作，自己明明很努力要證明自己，並幫助更多人改變命運，為何會變成批評者口中的「英國人」、「崇洋媚外的代表」，又批評卡瓦納「倚仗母語優勢，不直接回答問題，把她繞入語言陷阱，設套製造對立，進而引發衝突。」
《自由亞洲電台》報導稱，劉夢穎還在X平台上宣稱，正針對誹謗及隱私權向卡瓦納提出訴訟，並警告網友停止分享直播影片，否則會一同提告。不過據信為劉夢穎X帳戶的「@mengying110」已因違反用戶守則而被停用。
卡瓦納則在接受《自由亞洲電台》訪問時表示，目前他還沒收到任何法律文件，問過幾位律師都認為案件不會成立，因為欠缺法律依據，當然也不排除對方真的會告上法庭，但在中國有效的策略，不代表在英國也會有用：「這都是虛張聲勢。目前還沒有發生任何事情，我不認為會發生任何事情。如果這被帶到法庭，將在世界上引起憤怒。如果他們真的把這件事帶到法庭，會讓中共在全世界成為笑柄。所以他們處理得非常糟糕。這是一場政治宣傳災難。」
卡瓦納還說，自己不會因此就感到害怕，也不打算報復，相反的，他很樂意和解，因為他單純就是想創作音樂而已，反觀這類中國人生活在西方社會，享受西方民主的成果，但當事態對自己不利時，卻又變成中共的忠實信徒，是虛偽的雙重標準。