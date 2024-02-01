白推黃珊珊爭龍頭　王義川：支持韓國瑜、白粉變韓粉無痛轉換

名家論壇》鈕則勳／柯文哲的倚天劍與屠龍刀

▲民眾黨主席柯文哲在高雄參加活動。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲在高雄參加活動。（圖／民眾黨提供）

文／鈕則勳

新一屆國會上路，民眾黨的八席立委動見觀瞻，特別是針對立院正副院長的選舉，民眾黨立委們先是拋出了四項國會改革訴求要求藍綠表態，之後又祭出「單一召委制」來試探藍綠態度，透過「飢餓行銷」的操作方式，儼然要扮演起國會關鍵少數 ; 畢竟柯文哲與民眾黨清楚了解，立院這八席立委確實有可能扮演起制衡藍綠兩大黨的「屠龍刀」，正好掐住了國民兩黨的咽喉、打到了他們的七吋，只有加上民眾黨的八席，藍或綠才能過半。特別是就賴清德來說，當選總統選票沒有過半，已是「少數總統」，立院若藍白合，民進黨也淪少數，賴更變成「雙少總統」，勢必也希望能想出和柯與民眾黨合作之法，破解困局，就此來說，賴清德即便貴為總統之尊，也某程度受制於柯掌握關鍵議席的「屠龍刀」效果。

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所以民眾黨立委、特別是黃國昌頻頻出牌，一下筆試、一下面試，日昨又拋出黃珊珊選立法院長的定調操作，確實具有策略意涵。第一，黃珊珊選院長能凸顯政黨主體性，作實堂堂第三大黨的姿態，更能跳脫藍綠羈絆 ; 第二，民眾黨團藉由國會改革相關議題頻頻出牌，便能聚焦媒體討論，獲得主導議題版面的能量，也能拉高網路聲量。第三，先後提出四項國會改革訴求及單一召委制，特別是在國會龍頭選舉之前，他們便能拉高和藍綠談判的態勢，爭取籌碼並擴大談判權力，進行「以小博大」的操作，也為日後和藍綠兩大黨持續博弈時，立於不敗之地。第四，在政黨形象建構上，也能讓外界覺得是民眾黨主導國會改革，逼得藍綠兩黨跟進，賺得名聲，而就單一召委制，也是想打破藍綠兩大黨主導議事排程的壟斷性權力，某程度能稀釋兩大黨在主導國會議程上的權力結構。基於此，只要這把屠龍刀舞的好，在藍綠中操弄其權力平衡，藉機壯大，未必不可能。

除了屠龍刀之外，柯Ｐ甚至還有一把「倚天劍」，畢竟在這次選舉中可發現，年輕族群「棄藍綠、保柯Ｐ」的態度極為明顯，特別是年輕選民的比例也會逐年攀升，對柯Ｐ與民眾黨當然有利，而這點確實也是靠老天幫忙，就是「倚天」。而柯P自己本身政治性格與屬性，特別是「我口說我心」的明顯區隔性，確實是他圈年輕粉絲的利器，藍綠兩黨，至今無人能及，就連許多高中生都對柯P有興趣、甚至喜歡柯的，幾年後他們便有投票權，柯與民眾黨年輕粉擴張的機會當然更高。遑論現今柯P現在還結合黃國昌強強聯手，相互拉抬，特別在國民兩黨找不出擴張年輕粉策略的當下，柯黃連手將對藍綠形成極大壓力。

甚至就連國民黨中壯派、明日之星蔣萬安與江啟臣，或許都有備受壓力之感，因為國民黨高層若無法為蔣萬安、江啓臣騰出舞台、空間，讓蔣、江有更多的發言權，而持續由老派領導中心主導黨務的話，只怕年輕人對國民黨的惡感持續，這點對於蔣萬安與江啟臣擴張年輕粉確實是極大隱憂，國民黨的基本盤將更形萎縮。好在現今國民黨新科立委有許多年輕亮眼的明日之星，就看他們能不能強化議題與社群的經營，相互聯手、分進合擊，迫使黨中央釋出更多的資源、權力與話語權，唯有如此國民黨開拓年輕選票或許才有機會。

無獨有偶的，民進黨也同樣面臨年輕選票流失的窘境，就算賴清德當選，年輕支持者支持力道顯然不夠，畢竟原來挺綠的年輕人，絕對有相當比例在這次總統選舉裡面是支持柯P，特別在民進黨持續執政的情況之下，或已面臨國民黨以前「老化」的前車之鑒；民進黨也看到這樣的困局，是以也開始學起柯文哲更積極地經營社群，特別是柯已經在YouTube與TikTok明顯領先之際，民進黨只能退守新的平台Threads（脆），開始互蹭流量，這樣的方式到底有沒有實效，確實仍得觀察，但若不能改變政黨形象，強化改革力道，讓政局氣象一新的話，要從柯P與民眾黨陣營裡面找回原來挺綠的新生代選民，就相當困難了。

倚天屠龍在手，柯P與民眾黨雖已掌握關鍵優勢，但問題是，近期頻頻爆出茶壺內風暴，甚至有高層互鬥與五位中央委員集體請辭，特別是柯Ｐ落選總統、缺少一個實際掌握政治權力的行政職位以作為施力點的當下，陽春黨主席要如何壓陣並帶領八席黨籍立委在這個政治江湖中翻江倒海，仍有滿滿懸念。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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