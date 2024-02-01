名家論壇》鈕則勳／柯文哲的倚天劍與屠龍刀

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除了屠龍刀之外，柯Ｐ甚至還有一把「倚天劍」，畢竟在這次選舉中可發現，年輕族群「棄藍綠、保柯Ｐ」的態度極為明顯，特別是年輕選民的比例也會逐年攀升，對柯Ｐ與民眾黨當然有利，而這點確實也是靠老天幫忙，就是「倚天」。而柯P自己本身政治性格與屬性，特別是「我口說我心」的明顯區隔性，確實是他圈年輕粉絲的利器，藍綠兩黨，至今無人能及，就連許多高中生都對柯P有興趣、甚至喜歡柯的，幾年後他們便有投票權，柯與民眾黨年輕粉擴張的機會當然更高。遑論現今柯P現在還結合黃國昌強強聯手，相互拉抬，特別在國民兩黨找不出擴張年輕粉策略的當下，柯黃連手將對藍綠形成極大壓力。
甚至就連國民黨中壯派、明日之星蔣萬安與江啟臣，或許都有備受壓力之感，因為國民黨高層若無法為蔣萬安、江啓臣騰出舞台、空間，讓蔣、江有更多的發言權，而持續由老派領導中心主導黨務的話，只怕年輕人對國民黨的惡感持續，這點對於蔣萬安與江啟臣擴張年輕粉確實是極大隱憂，國民黨的基本盤將更形萎縮。好在現今國民黨新科立委有許多年輕亮眼的明日之星，就看他們能不能強化議題與社群的經營，相互聯手、分進合擊，迫使黨中央釋出更多的資源、權力與話語權，唯有如此國民黨開拓年輕選票或許才有機會。
無獨有偶的，民進黨也同樣面臨年輕選票流失的窘境，就算賴清德當選，年輕支持者支持力道顯然不夠，畢竟原來挺綠的年輕人，絕對有相當比例在這次總統選舉裡面是支持柯P，特別在民進黨持續執政的情況之下，或已面臨國民黨以前「老化」的前車之鑒；民進黨也看到這樣的困局，是以也開始學起柯文哲更積極地經營社群，特別是柯已經在YouTube與TikTok明顯領先之際，民進黨只能退守新的平台Threads（脆），開始互蹭流量，這樣的方式到底有沒有實效，確實仍得觀察，但若不能改變政黨形象，強化改革力道，讓政局氣象一新的話，要從柯P與民眾黨陣營裡面找回原來挺綠的新生代選民，就相當困難了。
倚天屠龍在手，柯P與民眾黨雖已掌握關鍵優勢，但問題是，近期頻頻爆出茶壺內風暴，甚至有高層互鬥與五位中央委員集體請辭，特別是柯Ｐ落選總統、缺少一個實際掌握政治權力的行政職位以作為施力點的當下，陽春黨主席要如何壓陣並帶領八席黨籍立委在這個政治江湖中翻江倒海，仍有滿滿懸念。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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