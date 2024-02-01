名家論壇》吳崑玉／2024選舉顯示　台灣政治的三個「結構性變化」

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在選舉末期，賴清德喊「延續蔡英文路線」，不意外。但柯文哲也喊他走的是「蔡英文路線」，就算是用騙的，他的喊法也顯示白營認知到，這是讓原本英粉的年輕人卸除心防的唯一辦法，所以即使得罪對岸也得喊。侯陣營更妙，戰鬥藍整天喊「九二共識」，最後侯爺卻也喊「保衛台灣」，繼續蔡英文的國防政策，甚至把選前高喊「相信習近平」的「九二教主」馬英九給切割了。請問，到底蔡英文路線是對還是錯呢?是被接受，還是被否決呢?綠營是該延續，還是拋棄呢?這個問題困擾著不少綠營政治人物的心靈，語言開始軟化，甚至懷疑起選民，咒罵起小草，期待他們長大後能頭腦清醒，起義來歸。
其實，並不是「抗中保台」這四個字有什麼問題，而是這種口號，一如所有產品，遇上了產品「生命週期」，逃不過「邊際效用遞減律」的摧殘。過去四十年，從比較誰「愛台灣」?到釘在牆上的「愛鄉土」，到阿扁喊的「選自己人」…。「抗中保台」形同民進黨的專利，選舉的萬金油，救命的萬靈丹，但現在這招沒用了。一是對岸「習總幹事」學乖了，不出手了；二是國內各政黨也變精了，都學會喊「保台」了。民進黨「抗中保台」的專利期過了，變成普及化產品了，無法藉此區隔對手了。但老將軍們還在打上一次戰爭，側翼群眾們仍舊沉迷於過去的成功經驗，甚至還想「純化」輿論，把對民進黨有意見的人全部打成反派，結果反而製造了更多敵人，使自己只能抓到基本盤。
也就是說，台灣九成民意即使不想「抗中」，也凝聚了共同意識要「保台」，只有一成的人還想「促統」，即使主要政治人物也逆轉不了這種趨勢，只能黯然退場、轉調、或被切割。「保台」這件事，已成了大多數人的「共識」，所以民進黨無法再受到「專利保護」，用簡單的口號就贏得選舉，而必須對於內政提出更有效的作法，對「保台」提出更具體且更讓人有信心的作為，而不是跟著政治對手喊「和平」。
這種氛圍將會造就一種政治結構上的變化，也就是在廣泛「保台」的政治意識基礎上，所有政黨皆將逐漸變成一種「忠誠在野黨」。統獨問題的族群切割與選舉效力將會銳減，醜化中共或高喊口號也讓人逐漸麻痺。相對的，更多且更清楚的中國文攻武嚇資訊，應該釋放出來，讓人們自己作判斷，而不是由政治系統指揮人們該怎麼做?甚至害怕引起恐慌而隱匿資訊。政府也不能繼續壟斷「保台」管道，什麼都交給國防部應處。「小民參政歐巴桑聯盟」的發言人就在節目上說過，她們其實很需要「民防」方面的教育、知識、與編組，不只是黑熊學院那種包紮傷口，而是更有效且更可信的體系運作，媽媽們是願意參與的，但政府需要出面組織群眾，有系統的建立可行的作業體系。
換言之，「抗中保台」的認知戰是成功的，但就因為太成功了，所以不能停留在口號與計劃階段，而必須進入商品化、量產、與上市階段。「心動不如馬上行動」是行銷流程的鐵則，心動而法行動，或買回來跟廣告差距太大，再成功的行銷也會被視為詐騙。所以，政府要打的不只是「認知戰」，而是更進一步的具體作為，不論是國防、民防、軍事工業、國土防衛部隊、各式專業義勇軍…，政府要讓大多數人參與到「保台」這件事情裡來。「恐懼永遠存在於每個人心底，但當你衝出去，便會發現那一切都不存在。」這是「諾曼地大空降」中的經典名句，也是現實上，在兵凶戰危的世局中，讓大多數人安心的根本辦法。恐懼來自於未知與無知，沒有辦法於是感到無能為力，但當你心底有了應對的腹案，其實也就沒有了恐懼。
第二個結構變化也來自於此。由於上次大選贏得太漂亮，太輕鬆，所以大多數綠營政治人物都躲進「抗中保台」這個龜甲陣中，成了「建制化」體系下的一棵「小樹」，放棄了「向中間看齊」的手腕，放棄了向選民溝通，放棄了不斷向上爭取、反映民間疾苦的本職，而成了「向上看齊」的植物。於是，民進黨整體戰力嚴重削弱，丟失通路，缺乏戰將，沒有網紅，爭權奪利又製造了更多敵人，語調語氣愈來愈像當年的老國民黨。「我們其實做得不錯，只是宣傳不夠。」這種台詞是執政者的鴉片，主要的販賣者就是官僚系統。同樣的台詞，毒死了國民黨，毒到柯P在台北市執政八年，得票率穩居老三，現在也把民進黨毒到腿軟。以後那個官員敢這麼講話，便應該把他派下去開三個月計程車，擺三個月地攤，送三個月外賣，再到最剝削員工的企業裡去當三個月社畜，一年以後再回來上班，還得寫心得報告。主政者不能只聽官員報告，得自己下去摸真實狀況，那才能真正解決問題。而「解決問題」，才是施政滿意的基礎。
第三個結構問題，是「三黨不過半」可能將會常態化，這是所有執政黨，或可能執政的政黨，都將面臨的課題。當「抗中保台」成為共識基礎，不再是誰的專利，在可見的未來，這塊政治土壤上勢必生出一個「忠誠反對黨」，同時存在一個衰退的「促統黨」。那個「忠誠反對黨」不見得是柯P黨，因為他們玩了太多把戲，以至沒有人可以確定他們那句話是真的。但即使消滅了柯黨，同樣的政治土壤上，還是會長出另一個既保台又不爽民進黨的政黨，可能最後會吃掉那個萎縮的促統黨，重回兩黨政治，但那是很久以後的事。也就是說，不願「保台」，甚至反對「保台」的親中政黨會逐漸弱化，被「忠誠反對黨」取代，但在這個演化過程中，「三黨不過半」將會持續存在，大家都得學會「喬」這個字怎麼寫?騙或耍，都是泡沫，泡沫一定會破，只是你不知道什麼時候破?
換句話說，各黨都不要再幻想「完全執政」這件事了。台灣給國民黨完全執政過，也給民進黨完全執政過，但結果都讓人失望。那不是那個黨的問題，而是「絕對權力，絕對腐化」的定律在作用，施明德那句「承受苦難易，抗拒誘惑難」，才更應該當作各黨黨部門口的對聯。台灣人民愈來愈不相信，把國家完全交給一個政黨掌管，會有什麼好結果，因為誰都逃離不了人性本質中的「惡」，而政治正是集所有人性之惡之大成的系統，所以被稱為「Necessary Evil(必要之惡)」。別忘了，台灣選民是在進化的，政治人物不要以為自己很聰明，可以玩選民，其實是選民在玩政治人物。「你可以一時間欺騙所有的人， 也可以永遠欺騙同一個人，但是你不可能永遠欺騙所有的人。」林肯說的。
所以，選後檢討，不是要究責，那只是鬥爭的藉口。不是計較於枝節技術，那只會讓你做出更好的戰車，卻在下一次戰爭敗於一整支裝甲軍。戰後的檢討，美軍稱為AAR(After Action Review)，重點是認清事物與形勢正在發生的變化，與其變化所導致的結構性改變，具體延伸到自身所能做到的調整，那才是真正傷腦筋的所在。
立法院長選完了，大選所延續的悲傷五階段也該告一段落了。重新摸索一遍整個社會形勢與選民心態，誠實面對自己的誤解，理解人們的想法，才是下一階段真正的開始。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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