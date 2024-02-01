中國2023經濟被質疑「負成長」！外媒：近1／3白領勞工遭減薪

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報導指出，總出口額減掉進口額，就會得到淨出口額，過去淨出口額約佔中國GDP的3%左右，而去年1到11月的淨出口總計比2022年同期下降32.3%，導致整體GDP下降約1%，光房地產投資和淨出口額2項數據，就已經讓GDP減少了約6%。
接下來，居民消費佔中國GDP約40%，但中國官方並未公布相關數據，只能透過消費品零售總額推算，去年中國消費品零售總額較2022年成長7.2%，若將其視為家庭消費，則拉動GDP增加2.8%。然而，將上述幾項數據相加，去年中國GDP成長率應為-3.2%，即使加上通膨影響，去年GDP成長率也應是-2%以上，與中國國家統計局公布的成長率5.2%、名目GDP成長率4.6%都差了很多。
田村秀男並提醒，北京隱瞞GDP真實數據，只會增加在中國投資的風險，尤其2021年秋季開始，中國的房地產泡沫就已經破裂，金融不穩定的消息頻傳，對此中國政府卻只是拘留涉案人員並封鎖訊息，這些舉措迫使歐美企業和投資人大幅降低在當地的投資，而有些日本公司雖然也已採取行動退出，但仍有不少日企猶豫不決，呼籲日企和投資人應徹底放棄對中國的投資，儘快返回日本。
此外，中國經濟低迷導致企業持續裁員、減薪，外媒《彭博社》指出，將近1/3的中國白領階層表示，去年薪資減少，比例創6年來最高，凸顯中國持續面臨通縮壓力；雪上加霜的是，越來越多的雇主不願提高薪資，這可能會延長中國通縮的時間。