慘！iPhone出貨雪崩式下跌 「這2大品牌」成最大受益者
高階手機的出現，以及面臨中國市場的衰退，蘋果公司（Apple）旗下iPhone系列手機恐成2024年手機品牌中，衰退幅度最大者。在這一波iPhone「出貨崩跌」中，國際分析師分析，華為與三星將會成為2大受益品牌。其中，中國市場因華為歸來與摺疊手機逐漸成為高階用戶換機首選，使得iPhone出貨量持續衰退，三星也因高度整合生成式AI功能使需求優於預期，而上修Galaxy S24系列的今年出貨量5至10%。
記者鄭妤安／台北報導
根據國際分析師郭明錤指出，蘋果公司（Apple）已下調上游關鍵半導體零組件，今（2024）年iPhone出貨預估至約2億部，年衰退15%，直言「2024年全球主要手機品牌中，Apple可能是衰退幅度最大者。」 iPhone 15系列與新款iPhone 16系列的出貨量預計將分別在今年上半年與下半年均呈現年衰退10至15%。
他提到，iPhone年出貨量顯著衰退，最主要原因是由於「面臨結構性挑戰」，包括高階手機新設計典範如AI手機與摺疊手機出現，以及在中國市場因華為歸來與摺疊手機逐漸成為高階用戶換機首選，使得iPhone出貨量持續衰退。蘋果過去數週在中國每週出貨量年均衰退約30至40%，而此衰退趨勢預期將持續延續
此外，受益於需求因高度整合生成式AI功能而優於預期，三星（Samsung）已上修Galaxy S24系列的今年出貨量5至10%，與此同時Apple卻下修了今年上半年iPhone 15的出貨預估。預期Apple最快在2025年才會推出設計改變較大的iPhone新機型，或發布更全面性、有差異化的生成式AI生態與應用，在此之前上述結構性挑戰可能將持續不利於Apple的iPhone出貨動能與生態成長。