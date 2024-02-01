主管批沒良心！他想在離職當月用完特休、預告期卡過年　網一面挺

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原PO詢問，若自己工作滿1年、未滿3年，離職預告期是20天，那想在2月29日離職，假設她在2月7日申請離職，其中包含過年跟請特休，這樣是有滿20天的嗎？
網友們回答，「離職日2月29日（本日要上班），往前推20天，於2月9日前提離職就可以了，7天的特休，可以請假21日至23日，26日到29日，換句話說，你2月21日開始就不用去上班了」、「你就說那7天全部放在離職前就好啦，29號走人，你就29-7，變成22號走人，很多人都是這樣做的」。
網友也力挺原PO，不要被主管情緒勒索，「就算你留到他找到人，公司也不會感謝你」、「反正都要走了，管他們怎麽想，不管怎麼罵你沒良心，都是你離開這家公司後的事了」、「千萬不要有罪惡感，主管最喜歡用這招PUA」。
也有網友分享自己經驗，「我1月中申請離職，這週開始特休10天到過完年那週，過年後繼續休假，最後1天再去辦離職」、 「我還打算提離職後把特休跟有的沒的假都用掉，直接整個月不用上班」。
據《勞基法》規定，特定性定期契約期限超過3年者，勞工工作滿3年便可終止契約，但須在30天前預告雇主。若為不定期契約，勞工若想終止契約，工作3個月以上但未滿1年者，應在10天前預告；工作1年以上但未滿3年者，得在20天前預告；工作3年以上者，則須在30天前預告。
除此之外，離職預告期必須要在離職預告期「前1天」提出，「離職日」是在離職預告期「後1天」，但預告期包含假日、例假日、國定假日、特別休假；而且只要確認雇主有聽懂並了解你要離職這件事，不管離職預告口頭上講或傳訊息、白紙黑字通知都可以，只需要「告知」雇主，並不需要雇主「同意」。