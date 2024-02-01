除夕低溫心肌梗塞風險增2成！年輕人不忌口也有危險

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尤其今年新年期間氣溫又要下滑，黃偉春提到，依據台灣本土研究，體感溫度在15度到32度之間，每降低1度，50歲以上熟齡族群的心肌梗塞風險就會增加1.1%，因此過年氣溫若下滑到15度，心肌梗塞風險可能增加到近20%。
黃群耀則以男性心肌梗塞為例指出，發病高峰有40到50歲、70歲以上等2個高峰，前者可能在30歲左右就已經養出來，青壯年人也應該注意風險，但很多人拿到健康檢查報告後，即使有紅字，也會習慣性丟一邊、不多家裡會，但放任讓病情惡化，發現時恐已經出現急重症、失能，甚至更嚴重的後果。
國健署慢性病防治組長吳建遠則提到，國健署的「慢性疾病風險評估平台」又被稱為「算病機」，民眾只要拿出健檢報告、輸入健康檢查的數據，就能計算出未來10年的疾病風險，其中也冠心病只需要年齡、腰圍、收縮壓，以及血脂相關數據3項：高密度膽固醇、總膽固醇、三酸甘油脂，總計6項數據。
此外，黃偉春提醒，今年農曆春節也會碰上氣溫大幅下降的情況，心肌梗塞、腦中風的風險也會明顯增加，如果出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，千萬不要硬撐，務必馬上就醫，平時也不要過度依賴保健食品，提早領藥、配合醫囑積極治療才能保心。