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除夕低溫心肌梗塞風險增2成！年輕人不忌口也有危險

▲台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春指出，若疏於保暖、忽略自身風險，心肌梗塞發生機率會是平時的20%以上。（圖／記者林志怡攝，2024.02.31）
▲台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春指出，若疏於保暖、忽略自身風險，心肌梗塞發生機率會是平時的20%以上。（圖／記者林志怡攝，2024.02.31）

記者林志怡／台北報導

農曆新年倒數1周，不少民眾準備回家團圓，但中央氣象署預報，除夕低溫可能來到15度，台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春指出，若疏於保暖、忽略自身風險，心肌梗塞發生機率會是平時的20%以上；常務理事黃群耀則提醒，高血脂是心肌梗塞的一大風險、往往從年輕時就開始醞釀，青壯年人也千萬不要覺得自己年輕力壯就有恃無恐。

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黃偉春指出，高血脂是心肌梗塞的一大重點風險，但時常會被民眾忽略，患有高血脂的民眾中，僅有約50%有確實經過診斷，半數民眾對於自己的病情渾然不知，若未能穩定服藥、養成良好生活習慣，遇到天氣、情緒激動等情境，就容易因為血管收縮、造成血管堵塞，腦中風、心肌梗塞都可能上門。

尤其今年新年期間氣溫又要下滑，黃偉春提到，依據台灣本土研究，體感溫度在15度到32度之間，每降低1度，50歲以上熟齡族群的心肌梗塞風險就會增加1.1%，因此過年氣溫若下滑到15度，心肌梗塞風險可能增加到近20%。

黃群耀則以男性心肌梗塞為例指出，發病高峰有40到50歲、70歲以上等2個高峰，前者可能在30歲左右就已經養出來，青壯年人也應該注意風險，但很多人拿到健康檢查報告後，即使有紅字，也會習慣性丟一邊、不多家裡會，但放任讓病情惡化，發現時恐已經出現急重症、失能，甚至更嚴重的後果。

國健署慢性病防治組長吳建遠則提到，國健署的「慢性疾病風險評估平台」又被稱為「算病機」，民眾只要拿出健檢報告、輸入健康檢查的數據，就能計算出未來10年的疾病風險，其中也冠心病只需要年齡、腰圍、收縮壓，以及血脂相關數據3項：高密度膽固醇、總膽固醇、三酸甘油脂，總計6項數據。

此外，黃偉春提醒，今年農曆春節也會碰上氣溫大幅下降的情況，心肌梗塞、腦中風的風險也會明顯增加，如果出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，千萬不要硬撐，務必馬上就醫，平時也不要過度依賴保健食品，提早領藥、配合醫囑積極治療才能保心。

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