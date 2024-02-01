許藍方直球進攻「你喜歡我嗎」！王少偉秒回讓小S嚇到嘴變形
「最美性學博士」許藍方跟藝人王少偉多次被拍到出遊，兩人友達以上戀人未滿的狀態，緋聞傳了2年多始終沒認愛。近日一段許藍方在《小姐不熙娣》call out王少偉片段被挖出，直球問他「你有沒有一點喜歡我？」王少偉的回答讓主持人小S驚訝張大嘴。
記者薛羽彤／綜合報導
許藍方上小S的節目《小姐不熙娣》主題為「女追男到底行不行」，現場被小S要求打給緋聞對象王少偉，許藍方先是表示自己心情不好，要王少偉陪她，讓王少偉一頭霧水，但還是持續關心詢問。接著許藍方直球進攻，「你會不會介意我們的緋聞？」王少偉回答不介意，許藍方又說：「那你有沒有一點喜歡⋯⋯我？」王少偉噗哧一笑，「今天是直球對決就是了，應該說有好感、好感，不討厭。」
王少偉回答後，一旁的小S立刻張大嘴，一臉不敢置信的表情；接著又要許藍方將「了」的發音改成「惹」，裝可愛跟王少偉講話，許藍方尷尬說出：「好，那我要掛掉惹喔。」王少偉一聽又笑出來：「心情不好，中文也變不好喔？」雖然兩人緋聞傳不停，但許藍方則坦言自己並非一見鍾情派，因此雙方還需要多認識。
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