SWAG公布年度「色色」調查！「女學生」奪冠 前輔導長直播破紀錄
亞洲最大成人直播平台 SWAG 公布年度榜單，列出最受歡迎的創作者、熱搜關鍵字、在線時長等數據。統計發現，最火紅的創作者由媛媛（@ladyyuan）奪下，平均每4人就有一人看過她；另外，熱搜關鍵字榜首為「女學生」，而竄升最快的年度新人則是前輔導長內內，處女秀吸引6萬名觀眾湧入直播間，創下年度單一直播最多人觀看的紀錄。
記者周淑萍/綜合報導
SWAG盤點全球用戶喜愛的創作者、熱搜類型及成長數據。統計顯示，2023年最受歡迎的創作者由媛媛（@ladyyuan）衛冕，連續稱霸三年，平均每4位用戶就有一人看過媛媛的直播或影片。而在竄升最快的年度新人則是先前性愛片遭外流後加入平台的前八軍團輔導長內內（@neinei_chen），處女秀吸引6萬名觀眾湧入直播間，更創下年度單一直播最多人觀看的紀錄。
關鍵字的熱搜榜單當中，今年「女學生」首次擠下「巨乳」，成為年度最熱搜主題，搜尋量成長了311%。除了「巨乳」退居第二，第3到5名的排行也大洗牌，依序為「中出」（+4）、「多 P」（+13）及「人妻」（+16）。
SWAG 也透過數據分析出用戶最常在哪些節日進入網站色色，經統計發現，七夕情人節的全日流量相比一般日成長25%~173%，顯示情人節對於單身的人來說更顯寂寞。此外，最少人色色的日子竟然是中秋節，平均減少20%~30%。數據分析師也坦言：「如果說世界上有什麼東西比妹子更香的話，那可能是烤肉的味道。」
另外，以各國用戶每次訪問的「在線分鐘數」來看，「最持久」的國家為馬來西亞，平均停留7分02秒，高過全球平均9秒；台灣則稍稍弱一些，停留6分56秒；越南則連續二年蟬聯「最沒凍頭」的國家寶座，在線時間僅約5分40秒。