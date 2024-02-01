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郭子乾獨子愛許光漢、吳慷仁！首登《鄉民大學問》認星二代壓力大

▲郭子乾（左）、郭德君父子檔綜藝首秀獻給《鄉民大學問》，郭德君認了當星二代壓力大，最愛演員是許光漢、吳慷仁。（圖／記者陳明安攝影）
▲郭子乾（左）、郭德君父子檔綜藝首秀獻給《鄉民大學問》，郭德君認了當星二代壓力大，最愛演員是許光漢、吳慷仁。（圖／記者陳明安攝影）

記者黃雅琪／台北報導

模仿天王郭子乾邀請兒子郭德君擔任《鄉民大學問》助理主持人，父子倆綜藝合作處女秀，郭子乾直誇兒子是「表演型藝人」第一次主持不怯場。郭德君身為星二代坦言壓力很大：「星二代壓力都一樣 那個檻有時候很難超越！人家說我不會模仿，但是我是演戲不是專注在模仿。」他也提到喜愛的演員是許光漢、吳慷仁：「我現在是舞台劇演員，希望看看有沒有機會朝影視發展。」

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▲郭子乾（左起）、蔡壁如、郭德君同錄《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝影）
▲郭子乾（左起）、蔡壁如、郭德君同錄《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝影）
郭德君分享與爸爸郭子乾的相處模式：「我家庭很和樂，但自己搬出來就會有點無聊！爸爸也不管我，我和爸爸常會聊心裡話。」感情的部分，郭德君笑說爸爸偶爾會問：「爸爸的審美觀跟我不一樣，我已經單身2年了，我認為我前女友是系花但是爸爸不這麼認為。」透露過去的女朋友爸爸都有見過。

▲郭子乾獨子郭德君首次錄《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝影）
▲郭子乾獨子郭德君首次錄《鄉民大學問》。（圖／記者陳明安攝影）
郭子乾表示：「我覺得我的兒子好像在戲劇方面有很多表現，但主持方面還沒有涉入，他對主持也十分有興趣，就跟製作人討論讓他來試試看。」相對老爸的老神在在，郭德君倒是十分緊張：「爸爸做政治模仿很多年了，也聽了不少事情，但還是很多地方不了解也不熟悉，所以也怕說出來的話不怎麼成熟。」

▲《鄉民大學問》郭子乾。（圖／記者陳明安攝影）
▲郭子乾帶兒子郭德君錄《鄉民大學問》，對兒子表現很滿意。（圖／記者陳明安攝影）
郭德君首次擔任《鄉民大學問》助理主持，郭子乾說沒有計畫安排特別橋段，主要希望他藉這節目多學多看，因為不希望郭德君在政治上面講錯話，萬一脫稿演出，還可以幫他COVER一下。郭德君則笑說：「平時很少關心政治新聞，但來賓基本資料會背得滾瓜爛熟，其實沒有什麼計畫，因為如果刻意埋哏搞不好會假假的，就希望希望自己能帶給節目好效果，更重要是不要說錯話。」

郭德君演出舞台劇與電視、電影，自己也經營Youtube頻道，頂著明星老爸光環，郭德君說：「確實有壓力，但這也是助力，因為我知道有很多難關要我自己慢慢往上爬，但爸爸經常在幫我多推一把，所以是助力，雖然辛苦也沒想過放棄，因為放棄就是等同不相信自己！」郭子乾也突發奇想替兒子取了個暱稱「Good Drink」說音似「郭德君」：「我在想說他想要上影視，乾脆來個藝名，所以我想說他就叫『Good Drink』！」

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