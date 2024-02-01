郭子乾獨子愛許光漢、吳慷仁！首登《鄉民大學問》認星二代壓力大

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郭子乾表示：「我覺得我的兒子好像在戲劇方面有很多表現，但主持方面還沒有涉入，他對主持也十分有興趣，就跟製作人討論讓他來試試看。」相對老爸的老神在在，郭德君倒是十分緊張：「爸爸做政治模仿很多年了，也聽了不少事情，但還是很多地方不了解也不熟悉，所以也怕說出來的話不怎麼成熟。」
郭德君首次擔任《鄉民大學問》助理主持，郭子乾說沒有計畫安排特別橋段，主要希望他藉這節目多學多看，因為不希望郭德君在政治上面講錯話，萬一脫稿演出，還可以幫他COVER一下。郭德君則笑說：「平時很少關心政治新聞，但來賓基本資料會背得滾瓜爛熟，其實沒有什麼計畫，因為如果刻意埋哏搞不好會假假的，就希望希望自己能帶給節目好效果，更重要是不要說錯話。」
郭德君演出舞台劇與電視、電影，自己也經營Youtube頻道，頂著明星老爸光環，郭德君說：「確實有壓力，但這也是助力，因為我知道有很多難關要我自己慢慢往上爬，但爸爸經常在幫我多推一把，所以是助力，雖然辛苦也沒想過放棄，因為放棄就是等同不相信自己！」郭子乾也突發奇想替兒子取了個暱稱「Good Drink」說音似「郭德君」：「我在想說他想要上影視，乾脆來個藝名，所以我想說他就叫『Good Drink』！」
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