4年60億推動地方創生政策 陳建仁：做創生青年堅強後盾
行政院長陳建仁今（1）日在行政院會聽取國家發展委員會「打造永續共好地方創生計畫（2025至2028年）」報告後表示，地方創生政策在各部會5年多來持續投入相關資源及努力下，已見初步階段性成果。政府將持續做地方創生青年的堅強後盾，預計未來4年投入60億元繼續推動，讓優良的在地創生構想都能得到政府資源的支持，並與其他國家合作，共同推廣台灣地方創生成果。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁指出，為促進台灣城鄉聚落均衡發展，政府持續推動地方創生政策，經過各部會5年多來持續投入相關資源與努力下，已有初步階段性成果。在相關案例中，都可看到青年對於家鄉所面臨的發展問題與困境，透過反思，提出許多創意的解決方法，並善用政府資源、熱情與行動，逐步吸引更多人願意留鄉或返鄉生活、創業。
陳建仁表示，這些勇於投入地方創生的青年，就像散落在各地的種子，政府將作為堅強的後盾，協助他們扎根茁壯、開花結果，擴大其對社會的影響力，並建立良善互助的正向循環，期盼地方創生發展持續成長進步，讓台灣青年們都能找到幸福生活的好所在。
陳建仁指出，國發會提出的「打造永續共好地方創生計畫（2025至2028年）」由國發會、原住民族委員會、文化部、內政部、經濟部等11個部會協力推動，預計未來4年投入經費共60億元，請各部會積極參與，並持續優化推動機制，幫助各個優良的在地創生構想，都能得到政府資源的支持，同時也請各部會進一步與其他國家合作，共同推廣台灣地方創生成果，讓世界看見台灣。