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日職／山川穗高參加軟銀鷹春訓！稱已向被牽連轉隊的甲斐野央道歉

▲西武隊強打者山川穗高被控訴性侵，確定轉戰軟銀鷹。（圖／吳政紘攝）
▲西武隊強打者山川穗高被控訴性侵，確定轉戰軟銀鷹。（圖／吳政紘攝）

記者林之越/綜合報導

前日職埼玉西武獅隊強打者山川穗高，在爆發性侵醜聞後，行使自由球員權利來到福岡軟銀鷹。因為山川穗高的轉隊，而被西武獅選為轉隊補償的甲斐野央也在今（1）日舉辦加盟記者會，山川穗高提及此事時表示，對於自己所造成的轉隊事件，他已經和甲斐野央道過歉了。

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山川穗高參與軟銀鷹春訓受訪

今（1）日軟銀鷹的春訓開訓，歷經桃色風波的山川穗高也參與其中。山川穗高大約八點初抵達訓練基底，比預定訓練開始的時間還早40分鐘，期間也和隊中的主力、年輕球員相談甚歡。

另一方面，轉隊加盟西武獅的甲斐野央在記者會上，被問到山川穗高的話題，他表示不能透露更多。

據日本媒體《每日體育》表示，山川穗高不避諱的表示自己已經和甲斐野央聯絡過了，並且向對方說：「這次造成你轉隊的事件，我為我引起的騷動表示歉意。」

並接著對媒體說「但是，我認為他（甲斐野央）會繼續在職棒世界裡戰鬥的，所以我聯繫了他，並和他說『我想和他好好對決一場』，因為我覺得他是個好投手。」

甲斐野央在2018年被軟銀鷹以第1指名選進，2019年進入一軍後長居牛棚，去年出賽46場，主投42.2局，拿下3勝1敗，外加2次救援，防禦率為2.53。

山川穗高近年表現

山川穗高在去年球季先是小腿遇傷，之後就爆出性侵疑雲，一度還被調查起訴，雖然最後調查結果顯示他為不起訴，不過形象大受影響，整個球季也報銷，最終才在今年休賽季，靠著行使自由球員權利轉隊。

山川穗高在2018年、2019年球季分別敲出47轟、43轟，連兩年獲得太平洋聯盟全壘打王。打點分別為124分、120分，連續兩年出賽143場全勤。2022年他也有單季41轟，再次拿下全壘打王寶座。

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