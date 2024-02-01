大陸網紅教「4步驟變彭于晏」千萬人驚呼！多一動作秒變梁朝偉
藝人彭于晏演過《翻滾吧！阿信》、《寒戰》、《破風》等多部電影，紅遍兩岸三地，是許多人心中的男神代表。近日有一名大陸網紅「樂阿基」在抖音上教學「4步驟變彭于晏」，吸引千萬人觀看，相似程度高達99%，讓不少網友直呼「好像喔！！」
記者薛羽彤／綜合報導
23歲大陸網紅樂阿基自封「表臉藝術家」，常在抖音上拍出有趣的影片。日前他教大家如何「4步驟變彭于晏」，首先先拔掉眼鏡，接著把雙眼皮翻出來，再來下嘴唇繃緊，然後把抬頭紋擠出來就成功了，樂阿基模仿的相似程度破表，這部17秒的影片，吸引超過千萬人觀看、百萬人點讚，不過有不少網友照做後苦喊，「學會了！但我怎麼變討人厭」、「是不是有漏掉什麼步驟，我怎變膨魚嚥？」
此外，樂阿基還有教學「從彭于晏變成梁朝偉」，首先先變成彭于晏後，不斷瞇起眼睛表情變得哀傷，「悲傷一點，再悲傷一點，然後把頭髮梳起來，就是梁朝偉了。」甚至還可以變成劉畊宏，讓網友驚呼「哥你長得真是人山人海的」，此舉吸引不少網友許願要他變成王力宏、陳偉霆、胡歌等明星。
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