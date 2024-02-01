謝淑薇奧運搭檔傳葛藍喬安娜呼聲高！擊球威力猛　又與謝家有淵源

梅西和巴薩簽約的「餐巾紙」將被拍賣！起標價1163萬　故事太傳奇

▲梅西當年用以和前東家、西甲豪門巴塞隆納簽約的餐巾紙，起標價高達35萬歐元（約1163.3萬台幣），讓人吃驚。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西當年用以和前東家、西甲豪門巴塞隆納簽約的餐巾紙，起標價高達35萬歐元（約1163.3萬台幣），讓人吃驚。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）前年幫助阿根廷男足國家隊奪得世界盃冠軍，生涯已經取得了幾乎所有主要榮譽，被認為是當今足壇第一人。而梅西的身價更是驚人，甚至連梅西用過的紙巾都價值不斐，近期就有媒體報導指出，他當年用以和前東家、西甲豪門巴塞隆納簽約的餐巾紙，高達35萬歐元（約1163.3萬台幣），讓人吃驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這張餐巾紙是當年巴塞隆納技術總監雷克薩奇（Carles Rexach）和梅西家人及經紀人在談判後，用以證明會簽下梅西的一份文字證明。幾年前曾有建議將它留存在巴薩隊史博物館中，但最終未被採納，如今巴薩若想拿回它，也必須加入競標才行。該餐巾紙預計將由英國專業拍賣公司在3月18日至27日之間進行拍賣。

梅西用餐巾紙簽約的始末　無心插柳成就傳奇故事

這則趣事已經成為足球迷耳熟能詳的故事，2000年12月14日，雷克薩奇、Josep Minguella和Horacio Gaggioli等人在網球俱樂部會面時，雷克薩奇承諾巴塞隆納將會簽下梅西，從而開啟他在俱樂部傳奇般的職業生涯。

當時梅西的家人擔心口說無憑、沒有保障，因此雷克薩奇就隨手在一張餐巾紙上寫道：「2000年12月14日巴塞隆納，在Minguella和Gaggioli的見證下，巴薩的技術總監雷克薩奇承諾在自己的職權範圍、以我們商定的金額範圍內簽下球員梅西。」雷克薩奇還在該餐巾紙上簽名，隨後梅西陣營也簽字。

▲「2000年12月14日巴塞隆納，在Minguella和Gaggioli的見證下，巴薩的技術總監雷克薩奇承諾在自己的職權範圍、在我們商定的金額範圍內簽下球員梅西。」雷克薩奇還在該餐巾紙上簽名，隨後梅西陣營也簽字。（圖／美聯社／達志影像）
▲「2000年12月14日巴塞隆納，在Minguella和Gaggioli的見證下，巴薩的技術總監雷克薩奇承諾在自己的職權範圍、在我們商定的金額範圍內簽下球員梅西。」雷克薩奇還在該餐巾紙上簽名，隨後梅西陣營也簽字。（圖／美聯社／達志影像）
後來，這份「歷史文件」一直被放在保險櫃裡，由代表梅西與巴薩談判的經紀人Gaggioli提供。而眾所周知，這筆買賣對巴塞隆納俱樂部來說無比划算，梅西生涯為巴薩隊拿下34座冠軍，出賽778次、進球672個、助攻305次。

梅西擦眼淚的紙巾　竟然可以賣到百萬美元

不只是那張餐巾紙價值千金，根據外國媒體報導，梅西離開巴薩時留下的「那張紙」也同樣昂貴。在確定離隊的告別演說中，梅西講到動情流淚，他的妻子安托內雅（Antonela Roccuzzon）拿給了他一張紙巾來擦拭淚水。

根據《Complete Sports》報導，坐在該場記者會前排的一名男子，撿起了這張被丟棄的紙巾。結果梅西的商業價值，以及這個注定被銘記的歷史時刻，讓這張紙的售價飆到100萬美元（約3067萬台幣）。

▲梅西是這個時代最偉大的足球員之一，他的身價也相當驚人，甚至連用過的紙巾都可賣到百萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西是這個時代最偉大的足球員之一，他的身價也相當驚人，甚至連用過的紙巾都可賣到百萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

足球／C羅因傷延期深圳賽才過1周　傳準備出戰梅西讓中國網友氣炸

足球／DAZN運動串流平台推出免費體驗版！註冊可觀賞梅西中東賽事

狂賀！梅西生涯第8度獲選「世界足球先生」　票數驚險擊敗哈蘭德

足球／2023年足壇誰賺最多　C羅超狂爽賺近80億比梅西多了快兩倍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞