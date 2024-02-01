梅西和巴薩簽約的「餐巾紙」將被拍賣！起標價1163萬　故事太傳奇

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梅西用餐巾紙簽約的始末 無心插柳成就傳奇故事
這則趣事已經成為足球迷耳熟能詳的故事，2000年12月14日，雷克薩奇、Josep Minguella和Horacio Gaggioli等人在網球俱樂部會面時，雷克薩奇承諾巴塞隆納將會簽下梅西，從而開啟他在俱樂部傳奇般的職業生涯。
當時梅西的家人擔心口說無憑、沒有保障，因此雷克薩奇就隨手在一張餐巾紙上寫道：「2000年12月14日巴塞隆納，在Minguella和Gaggioli的見證下，巴薩的技術總監雷克薩奇承諾在自己的職權範圍、以我們商定的金額範圍內簽下球員梅西。」雷克薩奇還在該餐巾紙上簽名，隨後梅西陣營也簽字。
後來，這份「歷史文件」一直被放在保險櫃裡，由代表梅西與巴薩談判的經紀人Gaggioli提供。而眾所周知，這筆買賣對巴塞隆納俱樂部來說無比划算，梅西生涯為巴薩隊拿下34座冠軍，出賽778次、進球672個、助攻305次。
梅西擦眼淚的紙巾 竟然可以賣到百萬美元
不只是那張餐巾紙價值千金，根據外國媒體報導，梅西離開巴薩時留下的「那張紙」也同樣昂貴。在確定離隊的告別演說中，梅西講到動情流淚，他的妻子安托內雅（Antonela Roccuzzon）拿給了他一張紙巾來擦拭淚水。
根據《Complete Sports》報導，坐在該場記者會前排的一名男子，撿起了這張被丟棄的紙巾。結果梅西的商業價值，以及這個注定被銘記的歷史時刻，讓這張紙的售價飆到100萬美元（約3067萬台幣）。