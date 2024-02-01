陳子玄新婚4個月突問「你是不是娶錯人」 老公尷尬沉默了
33歲藝人陳子玄今（1日）出席BL劇《恆久定律》記者會，與大8歲電視圈老公江先生新婚4個月，陳子玄受訪說：「老公很想生，可是我已經很老了，我說你想生小孩應該找年輕的吧，我再2年就是高齡產婦，你是不是娶錯人，他就安靜不說話。」夫妻倆現階段就是不避孕，求子順其自然。
記者羅凌筠／台北報導
前一段婚姻育有1子的她，如果再生的話想要女兒，也覺得老公會是好爸爸，「我覺得他當爸爸應該分數滿高，10分來說有8分，他到哪個場合都在跟小孩玩，一直抱。」不過想拚龍寶寶剩2個月，陳子玄說：「要今年生也不知道子宮爭不爭氣，很難說。」兩人閨房內保持心情愉悅助孕，「我是每天都很開心。」
陳子玄表示老公占有慾強，舉例來說，陳子玄搭電梯從10樓到1樓，老公會算好多久，時間一到人沒出現，電話就打來：「妳在哪裡？到了嗎？怎麼還沒到？」又好比陳子玄出門去300公尺外的超商，也要先傳簡訊報備，不然老公回家看到買好的東西，就會問：「怎麼沒講？」被問到這樣生活會不會壓力很大，她甜蜜笑說：「我習慣了。」看似甘之如飴。
不過可能老公也在電視圈，對陳子玄拍戲就不會管東管西，允許她拍床戲，有些清涼打扮也無妨。陳子玄穿比基尼入鏡《恆久定律》，老公也沒什麼反應，甚至她在戲中倒追吳秉宸，有些摸遍胸肌的花癡行為，老公竟說：「盡量占點便宜。」
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