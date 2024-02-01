台灣燈會hololive快閃店3大亮點搶先看！龍年花燈、刺綉御守超美

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🟡亮點 1：龍年限定！特製「龍年服裝版本」Q 版花燈及主題拍貼機
響應即將到來的龍年，現場除了以「仙女風格」作為主視覺打造外，本次主辦還特別設計了十款龍年服裝的 Ｑ 版花燈立體裝置，以及元宵燈籠造型牆，供粉絲拍照打卡。此外，快閃店現場還設有 hololive production 燈會主題的拍貼機，每批次限額使用，讓粉絲能夠帶著滿滿回憶回家，與 VTuber 們一同感受滿滿的新年氣息！
🟡亮點 2：14 款豐富周邊品項 紙燈籠、肩上娃娃、親筆簽名全都有
來到燈會主題快閃店，也絕對不能錯過這次的周邊品項，除了必備的鑰匙圈、壓克力立牌、徽章、T-shirt 及各種實用品項外，還有限量的龍年服裝的 Q 版肩上娃娃，讓 VTuber 們可以隨時陪在你身邊。此外，還有十款的「刺綉御守」，搭配新年的祝福字句，許你一個美好的龍年！
主辦更透露，只要到燈會快閃店現場，即可獲得來店特典的「特典小卡」，而在達到消費滿額後，更能獲得明信片、紙燈籠等限定品項，更可以參與難得的抽獎活動，有機會獲得 VTuber 親筆簽名版的紙燈籠！
🟡亮點 3：打卡必備可愛餐點 燈會限定的「我推成雙銅鑼燒」
本次快閃店除了讓粉絲可以拍照打卡、購買喜歡的周邊品項外，特別設計了限定餐點，共有三款冰涼的氣泡飲供粉絲挑選，還能指定自己喜歡的 VTuber 的造型杯套及吸管套，享用完畢帶回家收藏。最特別的是「我推成雙銅鑼燒」，一份兩入（奶油／紅豆各一），也同樣能讓粉絲親自指定喜歡的 VTuber，將特殊圖案烙印在銅鑼燒上，難能可貴的機會，只在本次 hololive production 燈會主題快閃店！
在 2/24 燈會主題快閃店正式開幕前，粉絲們還能先前往位於台北的「Cheer UP 聯名主題快閃店」做為暖身，購買一系列「新春風」的限定周邊，一起期待農曆新年的到來！
📍hololive production 燈會主題快閃店
hololive production X CAPSULE X 2024 Taiwan Lantern Festival
活動時間：2024/2/24 ~ 2024/3/10
活動地點：2024 台灣燈會在臺南 高鐵燈區｜大臺南會展中心 特展區（台南市歸仁區歸仁十二路3號）
活動官方社群頁面： Facebook 、 X
活動預約連結：https://capsuleleu.kktix.cc/events/hololantern
2024 台灣燈會在臺南官網連結：https://2024taiwanlanternfestival.org/