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不只《麻辣鮮師》黃主任！葉民志靠這支廣告暴紅　全台灣人都看過

▲《麻辣鮮師》「黃主任」葉民志當年以一支經典電信廣告竄紅。（圖／郭昱晴臉書、YouTube）
▲《麻辣鮮師》「黃主任」葉民志當年以一支經典電信廣告竄紅。（圖／郭昱晴臉書、YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

「萬老師」郭昱晴順利當選民進黨不分區立委，今（1）日現身立法院正式就職，她邀請《麻辣鮮師》同劇演員好友「黃主任」葉民志一起走紅毯，勾起不少6、7年級生的回憶。59歲葉民志24年前以一支電信廣告中的老鳥業務打開知名度，如今現實生中的他身材一樣圓潤，也依然從事業務工作，招牌形象始終如一。

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▲「萬老師」郭昱晴找來昔「黃主任」葉民志陪同走紅毯，《麻辣鮮師》經典畫面在國會重演，讓人直呼超有梗。（圖／記者朱永強攝，2024.02.01）
▲郭昱晴找來「老公」葉民志（右）陪同走紅毯，《麻辣鮮師》經典畫面在國會前重演。（圖／記者朱永強攝）
1996年台灣電信自由化，千禧年堪稱是各家業者的戰國時代，泛亞電信找來汽車銷售員葉民志演出資深業務「胖達」，與沈世朋搭檔拍攝「胖子老鳥與瘦子菜鳥」一系列廣告，葉民志本色演出愛吹噓，頻頻出糗卻拉不下臉的老油條業務員，生動的表演讓他迅速走紅，順勢踏入演藝圈。

▲▼葉民志（上圖右、下圖左）在電信業者的廣告中演老鳥業務員。（圖／YouTube）
▲▼葉民志（上圖右、下圖左）在電信業者的廣告中演老鳥業務員。（圖／YouTube）
▲▼葉民志（上圖右、下圖左）在電信業者的廣告中演老鳥業務員。（圖／YouTube）
葉民志緊接著就演出《麻辣鮮師》嚴厲又惹人厭的教務主任「黃中興」，同時也是「萬老師」的另一半，2002年更憑此劇提名金鐘獎男配角，後來在多部偶像劇擔任搶眼綠葉，2010年因為大環境不佳，他重回到老本行做汽車銷售業務，不久再到汐止擔任房屋仲介至今，期間還是有接零星戲劇邀約，2016年拍完《High 5 制霸青春》便沒再推出新作品，不過2019年有合體郭昱晴演出梁文音的MV。

▲葉民志目前為房仲業務，許久沒上節目通告。（圖／葉民志臉書）
▲葉民志目前為房仲業務，許久沒上節目通告，淡出演藝圈多年。（圖／葉民志臉書）
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