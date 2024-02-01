科博館推「龍的傳人」迎新春 屬龍、名字有龍免費參觀

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配合農曆春節，科博館於除夕，大年初一休館，初二（2月11日）開館推出「龍的傳人，烙人來」限時優惠，生肖屬龍或姓名有「龍」的觀眾，憑證件可免費參觀展示場、植物園、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區，活動2月11日至14日限時4天。
2024年是植物園開園滿25週年，即日起在特展室推出「富貴長壽—新春花展」至3月3日，由埔里花卉業者提供優質盆花，展覽介紹大理花、長壽花各式品種、栽培管理。
科博館生物學組研究員陳盈君分享，「大理花」原生在中南美洲、墨西哥等地，是大理花屬多年生球根植物，在臺灣適合冬季至春天的氣候栽培。「長壽花」是燈籠草屬多肉植物，2023年全球已達2億盆生產規模，在臺灣盆花年產達50萬，僅次於蝴蝶蘭、聖誕紅。
這次有60種秋田大理花輪番登場，春節期間有「夜鷹」、「清秀佳人」、「彩糖橙果子」等品種，皆由日本秋田國際大理花園授權生產。長壽花多達5種花形，顏色紅、粉、黃、橘、紫相當繽紛，其中臺灣育成的「陽昇糖果」長壽花，花朵初開呈黃白色，後期會逐漸轉成粉色、桃紅色，正在申請品種權。
★科博館新聞稿雲端連結
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