國外訂房反悔刷退！1.5%手續費拿得回來嗎？銀行教戰這樣做

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兆豐銀行指出，所謂1.5%的海外交易手續費其實包含了要給VISA、Mastercard、JCB等國際發卡組織的1%跨境交易費，還有銀行收取的0.5%國外交易服務費，因此，當民眾進行海外刷卡時會須另外支付1.5%手續費。然而，當刷退時，這筆1.5%手續費退還與否，要看各國際發卡組織和銀行的規範而有不同，像是Mastercard國際組織不會向銀行收取，所以多數配合發卡的銀行自然也不會向卡友收費。
因此，兆豐銀行建議民眾，訂房時記得挑選可退還手續費的銀行信用卡，像是兆豐「e秒Happy卡」不僅提供包括Agoda、Hotels.com、Expedia及Booking.com等11大旅遊訂房平台最高5%現金回饋，因屬於Mastercard國際組織信用卡，一旦刷退後也會一併退還1.5%手續費。
此外，到了國外刷卡時，可以選擇海外交易高現金回饋的信用卡，就算是在台進行海外網購一樣同享優惠。當然，若國外刷卡後發現刷錯，想取消交易，銀行提醒，記得要請店員立即採用「Void」來操作，此舉代表直接取消交易，自然不會有一來一往的刷退手續費問題，當期信用卡帳單也不會出現這筆消費紀錄。
不過，店員若是採用「Refund」來刷退，信用卡帳單上就會出現一正一負的消費紀錄，雖然負向交易各家國際組織都不會收取手續費，但正向交易被收取的手續費仍有可能出現無法退還的狀況，民眾可得多加留意。