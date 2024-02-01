楊繡惠全面停工！買房、開店「願為他們做任何事」 只要父母開心
58歲藝人楊繡惠是演藝圈出了名的孝女，她曾表示為了家人什麼都願意做。今（1）日凌晨楊繡惠突然在臉書上透露，為了照顧年事已高的父母，她決定一一請辭演藝工作，疑似預告「離開演藝圈」，貼文一出，引來許多粉絲不捨與支持。
記者張芸婷／綜合報導
楊繡惠的父親是高齡88歲的喜劇演員阿西（楊坤灶），2016年，楊繡惠響應「旺旺孝親獎」活動時就提到過，以前她為了就近照顧父母，央求兩老搬回台北，後來卻發現即便她把生活環境布置得多麼舒適，都不是爸媽最想要的生活，讓她了解到，孝順就是「讓父母做想做的事」。
事實上，楊繡惠過去曾為了讓父母過上舒適的生活，做過許多令人感動的舉動，楊繡惠為了減輕媽媽買菜回來爬樓梯的辛苦，搬離原先全家住的公寓，為兩老買下電梯大樓的房子。她也為了讓退休後，無生活重心的爸爸，能夠有事做，於是她投資保養品、開店面讓爸媽顧店，可以說她做的每一件事情，都是為了照顧爸媽的健康與生活。
如今，楊繡惠表示年邁的爸爸連自己穿鞋都有困難，她無法同時兼顧演藝圈工作，而楊繡惠最大的願望就是「陪伴自己的爸媽」，言語中充滿不捨及抱歉。但也引來許多粉絲留言鼓勵：「最孝順的楊繡惠」、「錢夠用就好，多陪陪老人家比較重要」、「家人的健康比賺錢重要。」對於楊繡惠的孝心給予支持。
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