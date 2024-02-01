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日本「奇蹟雙子」現蹤西門町！大秀雪白美腿　粉絲樂喊：來約會吧

▲被封為「奇蹟雙胞胎」的日本雙胞胎姊妹花，因宛如AI人偶的美貌，引起關注，日、台多家媒體都有做過她們的相關報導。（圖／柊琪琪IG）
▲被封為「奇蹟雙胞胎」的日本雙胞胎姊妹花，因宛如AI人偶的美貌，引起關注，日、台多家媒體都有做過她們的相關報導。（圖／柊琪琪IG）

記者張芸婷／綜合報導

被封為「奇蹟雙胞胎」的日本雙胞胎姊妹花「森風花、柊琪琪（森ふう花、柊きき）」，姊妹倆因超高顏值在網路上爆紅，宛如洋娃娃的精緻五官一度被認為是AI人偶，沒想到兩人其實是隸屬不同女團的真人偶像。2周前「妹妹柊琪琪」還悄悄來到台北旅遊，在社群上與粉絲分享旅遊美照，更在台北西門町秀出雪白美腿，讓不少粉絲驚訝：「歡迎來台灣」。

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「奇蹟雙胞胎」姊妹還沒出道前，是醫美診所的護理師，兩人憑藉出色外貌，被星探發掘，現在則是以女團偶像身分在演藝圈活動，平時兩人除了各自的團體工作之外，也經常受雜誌邀請「合體拍攝」。近期她們因為宛如AI人偶的「超仙和服照」獲得許多關注，日、台媒體都做過她們的相關報導。而妹妹柊琪琪在2周前，於IG分享台北旅遊的照片，她在西門町、南機場夜市、九份等知名觀光景點皆有拍照留念。

▲妹妹柊琪琪近日來台灣旅遊，2周前曬出一系列旅遊照片現蹤西門町、九份、南機場夜市，她秀出「雪白細長腿」引台灣粉絲讚嘆。（圖／柊琪琪IG）
▲妹妹柊琪琪近日來台灣旅遊，2周前曬出一系列旅遊照片現蹤西門町、九份、南機場夜市，她秀出「雪白細長腿」引台灣粉絲讚嘆。（圖／柊琪琪IG）
柊琪琪還曬出喝手搖飲、玩夾娃娃機、手拿台灣百元鈔票的照片，完全就是觀光行程，其中一張她在西門町拍的照片，綁著雙馬尾、戴著白色毛帽、穿著深色大學T配上白色短裙，露出一雙嫩白細長的美腿，搭配她標誌的甜美笑容，引來粉絲激動表示「歡迎來台灣玩」、「太可愛了！走我們去約會」、「會來台中嗎？」

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