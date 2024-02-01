男籃亞洲盃／「台灣KD」馬建豪未進中華隊 本人親自解釋為何婉拒
2025年FIBA亞洲盃資格賽中華男籃培訓隊名單出爐，名單中的球員包括了P.League+和T1、UBA大專籃球聯賽的好手，不過有「台灣KD」之稱的馬建豪以及新竹攻城獅主控高國豪卻未入選，吸引外界議論。馬建豪本人親自在個人社群網站上回應，直言本屆亞洲盃和所屬球團討論後決定不參加，未來很希望還能有這個機會為國效力。
記者黃建霖/綜合報導
馬建豪才22歲，身高有200公分，2022年透過選秀加盟CBA江蘇隊，去年夏天也代表中華白隊出征瓊斯盃，是台灣極力培養的一名優質側翼球員。他在CBA的成長也受到肯定，個人受訪時強調自己將會持續強化除了投射之外的技藝，計畫成為一名更全能的球員。
在劉錚之後，中華隊需要更多3號位新血來補充，馬建豪就被認為是潛力新星，並本屆亞洲盃資格賽他未在名單中。對此他也在社群網站上透露，其實教練桑茂森已經有問過他，不過他在和球團討論後予以婉拒。
馬建豪表示，「桑教練有在第一時間詢問我的意願，在我與球團討論後，因為一些因素， 有告知桑教練這次可能無法參加，我會在接下來的比賽裡提升自己，如果下次有機會，我個人非常有意願參加中華隊的賽事,，謝謝大家。」
除了馬建豪之外，另一名前松山高中球員高國豪也並未入選，對此攻城獅GM張樹人在社群網站回覆表示，高國豪這屆賽會有明確表達希望爭取為中華隊出賽的機會，也補充說明道：「或許之前國豪有缺席過，同時也明白這次後場好手如雲，最後得知沒有入選時覺得非常可惜，如您所言，國豪還沒披上國家成人隊的球衣過，我們都希望他可以有這個機會。」