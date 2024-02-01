吳慷仁殺豬公存錢筒！窗戶反射女子90度彎腰　被虧：邵雨薇好辛苦

陳子玄看BL劇飆腐女尖叫！吳秉宸、黃禮豐激吻8次「嘴唇互包」

▲《恆久定律》吳秉宸（左）、黃禮豐吻戲高達8場。（圖／三立）
▲《恆久定律》吳秉宸（左）、黃禮豐吻戲高達8場。（圖／三立）

記者羅凌筠／台北報導

VBL系列第4部曲《恆久定律》首映會今（1日）舉行，由影壇新人吳秉宸、黃禮豐搭檔演出，吻戲多達8場之多，而且不是蜻蜓點水的小清新橋段，黃禮豐印象最深刻的是坐在欄杆上，用大腿夾住吳秉宸的腰，被吳秉宸吻到包住嘴唇，他當下沒有嚇到，因為自己接吻也是走這種路線，被問到那誰主動居多？他們異口同聲：「輪流互包。」被陳子玄笑說：「好色好煽情。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周詠軒（左起）、吳秉宸、黃禮豐、陳子玄出席《恆久定律》記者會。（圖／三立）
▲周詠軒（左起）、吳秉宸、黃禮豐、陳子玄出席《恆久定律》記者會。（圖／三立）
題材設定「教授」吳秉宸愛上「機器人」黃禮豐，第2集中有一場幻想戲，黃禮豐幫手斷的吳秉宸洗澡，讓吳秉宸想入非非，當黃禮豐蹲下去撿肥皂時，吳秉宸幻想戲上場，吳秉宸說：「我告訴自己就是放開演，瞇著眼表情做的非常enjoy。」但他想說怎麼演了1分多鐘都還沒喊卡，原來劇組和導演一直在瘋狂憋笑忘記喊卡，連蹲著的黃禮豐聽到已有呻吟聲飄出，也不敢抬頭看他，「因為我怕笑場。」

而陳子玄在劇中還穿著比基尼上場，這場泳池戲也是引起機器人吃醋，促進兩位男主角感情變化的重要劇情。這次和性感女神對戲，黃禮豐笑說：「知道子玄姐來這助陣覺得很不可思議，還穿比基尼亮相，我們完全不敢直視她。」陳子玄則表示這場戲，「自己在現場存在感很低，都沒人有反應，自己像空氣。」黃禮豐及吳秉宸表示彼此都很敬業，眼裡只有彼此。

▲《恆久定律》吳秉宸（左）、黃禮豐共譜機器人之戀。（圖／三立）
▲《恆久定律》吳秉宸（左）、黃禮豐共譜機器人之戀。（圖／三立）
吳秉宸表示喊開拍就要1秒入戲，把黃禮豐當機器人是很難演的部分，「我跟禮豐培養默契，拍戲時已經很熟悉了，但我在前幾集時不能把他當人，而是一個物體，所以一開拍我就要馬上切換入戲，真的不簡單。」這次吳秉宸跟黃禮豐兩人的吻戲也非常多，從一開始的蜻蜓點水到最後激吻，而且兩人表示接吻都喜歡互抱，現場眾人還加碼爆料兩人到哪都黏在一起，連上廁所都要一起上。

陳子玄表示自己是腐女，雖然她的角色情緒都在吃醋，但跳脫角色後，內心其實都在尖叫很興奮。周詠軒飾演的「舅舅」在預告釋出後受到粉絲很大的迴響，被拱是否要製作一款大叔型的機器人，來滿足不同年齡層？周詠軒表示有需要可以幫吳秉宸、黃禮豐這對CP研發做一個9.9版本的小寶寶。

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

陳子玄新婚4個月突問「你是不是娶錯人」　老公尷尬沉默了

陳子玄聖誕節大解放！人妻曬性感馬甲　辣到老公被提醒「要抱緊」

陳子玄老公正臉曝光！人品、身分被起底　李燕腿軟：是我9年老友

陳子玄宣布再婚！火辣版婚紗照曝光　甜喊「故事正式開始了」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞