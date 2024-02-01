陳子玄看BL劇飆腐女尖叫！吳秉宸、黃禮豐激吻8次「嘴唇互包」

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而陳子玄在劇中還穿著比基尼上場，這場泳池戲也是引起機器人吃醋，促進兩位男主角感情變化的重要劇情。這次和性感女神對戲，黃禮豐笑說：「知道子玄姐來這助陣覺得很不可思議，還穿比基尼亮相，我們完全不敢直視她。」陳子玄則表示這場戲，「自己在現場存在感很低，都沒人有反應，自己像空氣。」黃禮豐及吳秉宸表示彼此都很敬業，眼裡只有彼此。
吳秉宸表示喊開拍就要1秒入戲，把黃禮豐當機器人是很難演的部分，「我跟禮豐培養默契，拍戲時已經很熟悉了，但我在前幾集時不能把他當人，而是一個物體，所以一開拍我就要馬上切換入戲，真的不簡單。」這次吳秉宸跟黃禮豐兩人的吻戲也非常多，從一開始的蜻蜓點水到最後激吻，而且兩人表示接吻都喜歡互抱，現場眾人還加碼爆料兩人到哪都黏在一起，連上廁所都要一起上。
陳子玄表示自己是腐女，雖然她的角色情緒都在吃醋，但跳脫角色後，內心其實都在尖叫很興奮。周詠軒飾演的「舅舅」在預告釋出後受到粉絲很大的迴響，被拱是否要製作一款大叔型的機器人，來滿足不同年齡層？周詠軒表示有需要可以幫吳秉宸、黃禮豐這對CP研發做一個9.9版本的小寶寶。
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