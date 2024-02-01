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日職／希望他能跟大谷翔平一樣！阿部慎之助看好讀賣巨人西館勇陽

▲西舘勇陽是大谷翔平學弟，也是讀賣巨人第一指名好手。（圖／讀賣巨人IG)
▲西舘勇陽是大谷翔平學弟，也是讀賣巨人第一指名好手。（圖／讀賣巨人IG)

記者吳政紘/綜合報導

日職春訓今（1）日在各地展開，讀賣巨人在宮崎春訓，先是全體練習，焦點放在第一指名的西舘勇陽投手身上，他不但是大谷翔平學弟，也相當被期待未來可以成為球隊主力，西舘勇陽畢業於花卷東高校，大學就讀中央大學，剛好是監督阿部慎之助學弟，有這兩項特質在身上，讓他十分受到注目。

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西舘勇陽目前暫時以先發為主調整，根據日本媒體《日刊體育》報導，他從第一球進入牛棚開始，就可以用曲球搶好球數，共投2球後才開始投直球，穿上跟學長大谷翔平一樣的17號，西館勇陽表示：「當然穿上這件球衣會很在意，但還是要照自己的節奏來調整。」

西館第一次牛棚共用26球，阿部慎之助監督說：「他應該已經可以先發了，真的很高大，希望他成長跟大谷翔平一樣高大。」

若是西館調整得宜，或許有機會在3月2日開始的巨人、中信兄弟、樂天桃猿交流戰來台灣比賽。

巨人隊也特別以「捕手車輪戰」來對付他的牛棚內容，先由岸田行倫開始接球，第二位是大城卓三，最後請出山瀨慎之助接球。

西館的投球算是「快速投球法」，因此比較沒有拖泥帶水的感覺，他表示，自己未來希望可以連續投100球，「照自己的節奏，做好自己可以該做的事。」

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