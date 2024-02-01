好酷！美國門市蘋果LOGO戴上巨大版Vision Pro　迎接上市倒數

蘋果（Apple）頭戴裝置Vision Pro要來了！官方宣佈將於美國時間2月2日上市，此產品256GB容量，售價3499美元，約10萬8412元台幣起。外媒報導指出，為迎接產品上市，美國蘋果第五大道門市正在裝修櫥窗，照片中可看出蘋果標誌性LOGO前，正在進行裝上巨大型Vision Pro的工程。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Vision Pro上市倒數，美國蘋果門市正大動作展開慶祝活動，尤其是位於紐約第五大道上的Apple Store，門口甚至架起鷹架，正在進行建造巨大Vision Pro複製品的大工程，門市也封鎖了一半的商店，張貼一則預告訊息上寫，「Get ready. Great things are in store. Have a look on 2.2.」至於其他門市是否會像第五大道店一樣進行大規模改造，仍有待觀察外媒推測，首席執行官Tim Cook可望親自前往作為旗艦店之一的第五大道店助陣。此外，報導中也提到，門市除了提供Vision Pro的銷售與取貨服務外，蘋果還將從2月2日開始提供演示，指導用戶如何使用Vision Pro，以及可用的內容和應用程式等等，演示時間約25分鐘。慘！iPhone出貨雪崩式下跌 「這2大品牌」成最大受益者最新手機品牌市占排行Top5！超過一半款式免萬元3C大廠LG走過低迷、連3年營收創高！他們怎麼做到的？關鍵策略曝裁員潮從科技業燒到金融業！第三方支付PayPal大砍全球9%員工