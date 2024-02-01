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過年最怕親戚問這題！何時結婚非冠軍　「工作、薪水多少」最困擾

▲人力銀行今（1）日公布調查，上班族過年最怕親戚什麼問題，「在哪工作、薪水多少」最困擾。（示意圖／遠東香格里拉提供）
▲人力銀行今（1）日公布調查，上班族過年最怕親戚什麼問題，「在哪工作、薪水多少」最困擾。（示意圖／遠東香格里拉提供）

記者李琦瑋／台北報導

年關將近，勞工們的財務缺口該如何解決？年節開銷會受到影響嗎？有無發紅包的計畫？最擔心親友們探詢什麼私人話題？對此，人力銀行今（1）日公布「龍年過年計畫與新春消費商機調查」，發現上班族過年時，最怕家人、親戚問「在做什麼工作？哪裡上班啊？」「現在薪水多少啊？夠用嗎？」各占4成以上。

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根據yes123求職網的調查，若今年過年與家人、親戚聚會，「最怕」被問到什麼問題呢？在可複選情況下，位居前5大「難題」包括「在做什麼工作？哪裡上班啊？」（42.3%）、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」（41.4%）、「年終獎金幾個月啊？」（40.5%），以及「有沒有正在交往的對象啊？」（36.3%）、「打算什麼時候結婚？」（34.9%）。

其餘也令人「害怕」又「尷尬」的提問，還有「要不要幫忙介紹男（女）朋友？」（34%）、「買房子了沒？買車了沒？」（30.3%）、「打算什麼時候生小孩？」（29.4%），以及「工作（公司）穩不穩定？老闆（主管）人好不好？」（28.1%）、「工作太忙，變胖（瘦）了啊？」（25%）。

每逢春節連假期間，最令上班族煩惱的事情，在可複選情況下，前五名分別是，「發紅包的對象與金額多寡」（39.2%）、「景點與餐廳總是人擠人」（38.3%）、「到處塞車與找停車位的問題」（37.4%），以及「和親戚的人際互動」（36.5%）、「連假開銷超出預算」（35.6%）。

至於6到10名，又分別為「體重變胖」（27.2%）、「作息不正常，難收心」（26.2%）、「返鄉、返家的通勤時間」（22.2%），以及「拜拜的習俗太多、不清楚規矩」（21.3%）、「生病、受傷、吃壞肚子」（20.4%）。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒勞工，像是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可！還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。

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