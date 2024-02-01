紅髮艾德Ed Sheeran抵台！自拍聊天狂寵粉 高雄開唱懶人包一次看
紅髮艾德（Ed Sheeran）將於本週六（2/3）首度在高雄世運主場館開唱，主辦單位也公開接駁服務懶人包，呼籲大家多使用！剛結束在日本東京巨蛋演唱會的他，今（1）日提前搭乘包機從日本直飛高雄抵台，同行的還有「英倫情人」卡倫史考特、近百位工作人員，粉絲熱情接機紅髮艾德，他也在現場和粉絲自拍、聊天，開心打招呼寵粉。
記者黃雅琪／綜合報導
即將登場的紅髮艾德演唱會，邀請到特別嘉賓卡倫史考特（Calum Scott）暖場開唱，這是卡倫史考特出道6年後首度來台，先前消息一釋出即在網路造成轟動迴響！而卡倫史考特今日也與紅髮艾德一同抵達高雄小港機場，為演唱會表演提前做準備。
《紅髮艾德世界巡迴演唱會－高雄站》當天將於下午4點開放觀眾入場、7點由暖場嘉賓卡倫史考特演出、8點紅髮艾德正式開唱；現場不提供停車位，交通局及主辦單位將安排免費接駁專車，於下午3點至晚間7點30分，提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務、晚間9點至11點30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務，呼籲民眾千萬不要開車前往。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道