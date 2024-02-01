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《魔鬼剋星》基隆新打卡景點「棉花糖寶寶」！12位消防猛男全脫了

▲《魔鬼剋星：冰天凍地》與基隆市消防局合作推猛男消防員桌曆，「棉花糖寶寶」打卡景點登場。（圖／索尼）
▲《魔鬼剋星：冰天凍地》與基隆市消防局合作推猛男消防員桌曆，「棉花糖寶寶」打卡景點登場。（圖／索尼）

記者黃雅琪／綜合報導

基隆市消防局首次推出2024消防桌曆，與電影公司索尼影業合作，結合《魔鬼剋星：冰天凍地》的電影元素，打造出一本史無前例的獨特桌曆！12位消防員精實健美的身材曲線，與備受影迷喜愛、攻佔基隆地標的「胖嘟嘟棉花糖寶寶」呈現出令人會心一笑的對比。

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▲基隆市長謝國樑（右）與索尼影業余卜康總經理，共同注入紅色飲料，替《魔鬼剋星：冰天凍地》造勢。（圖／索尼）
▲基隆市長謝國樑（右）與索尼影業余卜康總經理，共同注入紅色飲料，替《魔鬼剋星：冰天凍地》造勢。（圖／索尼）
片中史賓格勒一家回到前身是紐約消防局的魔鬼剋星總部，與第一代隊員重逢並開發出更先進的抓鬼技術，面對海洋結凍以及地面冒出冰柱的世界末日浩劫。

▲《魔鬼剋星：冰天凍地》與基隆市消防局合作推出2024消防員桌曆。（圖／索尼）
▲基隆市消防員在《魔鬼剋星：冰天凍地》記者會秀精實身材。（圖／索尼）
與電影同樣的大場面，也出現在基隆市消防桌曆中！基隆市長謝國樑與12位身材姣好的消防員們，共同在特製的「魔鬼剋星經典標誌」的冰雕上注入紅色果汁，一起揭曉這次辛苦拍攝的成果。

這次擔任基隆市消防局門面擔當的百福消防分隊隊員沈昶億，也在記者會寬衣解帶展現令人心跳加速的肌肉線條，飽滿的胸肌與冰塊肌，讓現場的記者驚呼連連。

《魔鬼剋星：冰天凍地》最新預告片於日前曝光，神祕球狀古文物引起魔鬼剋星隊員的注意，前所未見的邪惡勢力即將籠罩全球，地球再度進入冰河時期的危機。《魔鬼剋星：冰天凍地》4月3日正式上映。

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