網球／謝淑薇獲中國媒體封「最粗大腿」　稱王欣瑜雙打搭檔選對人

好兇！統一獅守備教練玉木朋孝日式「魔鬼訓練」　每天特守200球

▲統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
▲統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒傳統勁旅統一獅，為解決內野中線守備範圍與穩定性，自去年(2023)起，聘請日籍守備教練玉木朋孝執教，幫助獅子軍二壘與游擊守備率，分別從0.963、0.958提升至0.974、0.965。即便有如此幅度的提升，但嚴格的玉木朋孝教練對這群內野子弟兵還是搖頭，直說還不夠，訓練要再升級，並且每天要加強特守200球以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
秋訓就開始加強訓練

從秋訓開始，玉木教練為強化守備能力，安排內野手接受全天訓練菜單，地獄般訓練從上午開始，先練基本動作強化下盤，下午每位內野手則要輪流接受200顆特守。

▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
日式訓練量磨練心志

玉木教練表示，這樣龐大訓練量，磨練的不僅是球員基本動作，還有下半身的肌耐力。無論春訓100顆，還是秋訓200顆守備訓練，不僅僅是要讓選手拚命去接球，更要他們活用下半身，知道如何移動腳步去接球。

玉木塾再升級

林培緯回憶自己去年秋訓的時候，別人花1小時，自己卻花了將近1個半小時才接完200顆，這也讓他在春訓更有動力去完成訓練。2024年玉木塾再升級，特守最後10顆，不能發生任何失誤，一有閃失就重新再來，也讓參觀的春訓球迷親眼見證「玉木塾」的威力。

▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
選手的自覺不夠

談到是否感受到選手能力提升，玉木教練直言：「僅感受到一點點，還是有些選手抱持著，因為是教練要求，我才大量去練習，而非對自我表現的追求，以職業選手的自覺來看，這樣是完全不夠。」一定要從心理上去改變，了解自己的目標進而去努力訓練，這樣才是真正的職業運動員。

▲統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
▲統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
球員敢開玩笑了

從去年不苟言笑的一號表情，到今年球員開始敢跟教練開玩笑，2.0的玉木朋孝教練更熟悉台灣職棒，也在訓練菜單上加入更多適合台灣的模式，因此開始有人稱呼他的訓練為「玉木塾」，玉木朋孝教練表示從未有人這樣說過，但他覺得蠻貼切的。

▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
▲ 統一獅玉木朋孝教練魔鬼訓練，一天特守200球以上。（統一獅提供）
球迷體驗課程開跑

統一獅也特別在2024有你真好同樂會萊過年規劃內野教室，有30位球迷要來挑戰「玉木塾」的限定課程，玉木教練難得露出笑容說：「如果以球員訓練方式來教球迷，可能會出大事，所以他會好好設計菜單，希望球迷做好心理準備。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


強打中年／台灣球員太隨便了！玉木朋孝指導球員超嚴厲有原因

中華職棒／統一獅台南亞太球場春訓千名球迷相挺！連郭俊麟也嚇到

中華職棒／統一獅正式開訓！新同學郭俊麟也報到　穿上橘黑球衣

中華職棒／統一獅數度勸說留不住陳連宏！「至寶」的未來去向成謎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞