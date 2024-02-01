好兇！統一獅守備教練玉木朋孝日式「魔鬼訓練」　每天特守200球

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從秋訓開始，玉木教練為強化守備能力，安排內野手接受全天訓練菜單，地獄般訓練從上午開始，先練基本動作強化下盤，下午每位內野手則要輪流接受200顆特守。
日式訓練量磨練心志
玉木教練表示，這樣龐大訓練量，磨練的不僅是球員基本動作，還有下半身的肌耐力。無論春訓100顆，還是秋訓200顆守備訓練，不僅僅是要讓選手拚命去接球，更要他們活用下半身，知道如何移動腳步去接球。
玉木塾再升級
林培緯回憶自己去年秋訓的時候，別人花1小時，自己卻花了將近1個半小時才接完200顆，這也讓他在春訓更有動力去完成訓練。2024年玉木塾再升級，特守最後10顆，不能發生任何失誤，一有閃失就重新再來，也讓參觀的春訓球迷親眼見證「玉木塾」的威力。
選手的自覺不夠
談到是否感受到選手能力提升，玉木教練直言：「僅感受到一點點，還是有些選手抱持著，因為是教練要求，我才大量去練習，而非對自我表現的追求，以職業選手的自覺來看，這樣是完全不夠。」一定要從心理上去改變，了解自己的目標進而去努力訓練，這樣才是真正的職業運動員。
球員敢開玩笑了
從去年不苟言笑的一號表情，到今年球員開始敢跟教練開玩笑，2.0的玉木朋孝教練更熟悉台灣職棒，也在訓練菜單上加入更多適合台灣的模式，因此開始有人稱呼他的訓練為「玉木塾」，玉木朋孝教練表示從未有人這樣說過，但他覺得蠻貼切的。
球迷體驗課程開跑
統一獅也特別在2024有你真好同樂會萊過年規劃內野教室，有30位球迷要來挑戰「玉木塾」的限定課程，玉木教練難得露出笑容說：「如果以球員訓練方式來教球迷，可能會出大事，所以他會好好設計菜單，希望球迷做好心理準備。」
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