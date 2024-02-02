隋棠一張照片抓姦《犀利人妻》不倫戀 朱芯儀：我們真的沒有勾腳
經典台劇《犀利人妻》當年讓男女主角温昇豪、隋棠攀上事業巔峰，捧紅原本默默無聞的朱芯儀，該劇播畢至今14年，隋棠昨（1）日邀請温昇豪、朱芯儀來家中聚餐，彷彿重現戲中不倫三角戀的畫面，同框照片不到半天吸引近2萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
隋棠在粉專上傳一張「安真視角」的合照，戲中老公「瑞凡」温昇豪挑眉看鏡頭，介入兩人婚姻的小三「薇恩」朱芯儀伸手拿桌上家常菜，生動的瞬間被捕捉，朱芯儀害羞說：「被發現是吃貨！」隋棠則寫下：「對，沒有咖哩。」呼應夫妻倆為咖哩飯該不該攪在一起而起爭執的劇情，有網友問：「桌底下勾腳？」隋棠大笑回覆：「真的沒有哦！」
此外，隋棠透露老公Tony是《犀利人妻》劇迷，對方首次見到温昇豪，忍不住說：「在旁邊聽你們聊天的聲音好像在看戲，好酷！」被老婆吐槽：「為何只聽我和芯儀就不像呢？」隋棠表示，多張合照都是小兒子Olie掌鏡，「所以3人不約而同都出現了面對小孩的表情，特別慈祥。」
大批網友陷入回憶殺，「哈哈！現在就算再次把咖哩混在一起瑞凡依舊會吃得很yummyyummy哦」、「敬青春」、「三個終於合體了」、「少了溫瑞萱（小禎飾演）在旁邊瞪他們」、「我們回不去了」、「曾經的犀利粉絲，看到三主角的私下合影，真的有莫名的感動」，朱芯儀也再次聲明：「我們桌下腳真的沒有勾在一起哦！」
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