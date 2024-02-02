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首檔「月月配」配息出爐！00937B擬配0.084元、最後買進日是這天

▲00937B群益ESG投等債20+ETF將進行掛牌以來第一次配息，根據官網公告，00937B預計每股配發0.084元，2月26日為最後買進日。（圖／NOWnews資料照片）
▲00937B群益ESG投等債20+ETF將進行掛牌以來第一次配息，根據官網公告，00937B預計每股配發0.084元，2月26日為最後買進日。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

二月除息的ETF相繼公告配息資訊，投資等級債ETF人氣王00937B群益ESG投等債20+ETF也將進行掛牌以來第一次配息。根據群益投信官網公告，00937B預計每股配發0.084元，若以2月1日收盤價15.94元來推算，預估年化配息率近6.32%，不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位，也較多數投資級債ETF約5到5.5%的配息水準更好。00937B將於2月27日除息，想參與領息的投資人，請把握2月26日最後買進日。

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00937B是台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF，自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄，包括有史以來債券ETF最佳募集成績，成立規模逾150億元，並在掛牌當天額度即售罄，截至今日已追加募集二次，不到兩個月的時間，規模已突破530億元，是所有台灣債券ETF當中，規模最快突破500億元的產品。

除此之外，從受益人數來看，00937B的受益人數為154,219人，人數為投資等級債ETF最多，自掛牌當周的64679人成長近138%，可說是人氣爆棚。00937B能獲青睞，在於有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。

另外，此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，且在今年有望迎來降息下，長天期債亦有資本利得空間可期。

再者，00937B採月配息，讓投資人資金運用更靈活，且當時以15元掛牌，入手門檻不高，即使以2月1日收盤價15.94元來看，仍屬親民的價格，因此上市以來持續吸引投資人目光。

群益ESG投等債20+ETF 00937B經理人曾盈甄表示，00937B成立至今將近2個月，為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的，並免於承受配息忽高忽低的狀況，成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。

展望後市，曾盈甄指出，聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議，並淡化三月降息預期，不過仍可能在年內降息，債市利多不變，而在債券布局選擇上，債信品質佳，又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐，其中又以長天期BBB級債最值留意，主因其收益水準在投資級債中更為突出，且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

▲00937B群益ESG投等債20+ETF將進行掛牌以來第一次配息，根據官網公告，00937B預計每股配發0.084元，2月26日為最後買進日。（圖／群益投信提供）
▲00937B群益ESG投等債20+ETF將進行掛牌以來第一次配息，根據官網公告，00937B預計每股配發0.084元，2月26日為最後買進日。（圖／群益投信提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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