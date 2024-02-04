喉嚨卡卡、聲音沙啞！恐是聲帶出血長息肉　全台80萬人有潛在問題

雙和醫院主治醫師賴盈達說，聲帶的構造相當精密，表面是一層薄薄的上皮細胞，下方則有著非常鬆軟且富含水分的結締組織，這是振動及發聲最主要部位，因此所有的治療、手術都需要仔細處理。
根據雙和醫院耳鼻喉科團隊研究，台灣的聲帶良性疾病如聲帶息肉、聲帶囊腫等，盛行率約3.6%，換算下來，約80萬人的聲帶可能有潛在問題，當有異狀發生，千萬別輕忽。
針對聲帶保養，賴盈達建議，民眾可遵循「三少一多」原則，分別是減少刺激物，如菸、酒及辛辣物等，減少暴露於巨大音量或噪音環境，也要減少講話時間與多喝水，若有超過2週的嗓音沙啞或喉嚨不適，應盡速前往耳鼻喉科就醫。
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此外，賴盈達指出，隨著科技進步，聲帶精準雷射手術持續進化，目前已有新型的藍光雷射技術，並於2023年取得衛生福利部許可，其可精準作用在目標血管性病灶，可減少周邊組織傷害，因此恢復期較短。
賴盈達表示，聲帶精準雷射治療需經醫師專業評估，可在局部麻醉或全身麻醉下進行，使用的光纖極細且為軟式，且可根據病灶範圍、大小微調能量，使治療更細膩，而新型藍光雷射，不僅適用於聲帶，針對耳鼻喉血管豐富的病灶也有不錯療效，也提供民眾更多選擇。
🟡保養聲帶注意事項：
◼️戒除菸、酒。
◼️避免刺激性飲食，例如炸物、酸辣調味等。
◼️避免過度談話、唱歌。
◼️避免暴露於巨大音量或噪音環境
◼️多喝水。
◼️嗓音沙啞或喉嚨不適超過2週，應前往耳鼻喉科就醫。