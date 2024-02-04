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喉嚨卡卡、聲音沙啞！恐是聲帶出血長息肉　全台80萬人有潛在問題

▲年初大選，候選人、選民喊得聲嘶力竭，若嗓音沙啞或喉嚨不適超過2周，應前往耳鼻喉科就醫。（圖／記者呂炯昌攝）
▲年初大選，候選人、選民喊得聲嘶力竭，若嗓音沙啞或喉嚨不適超過2周，應前往耳鼻喉科就醫。（圖／記者呂炯昌攝）

家庭消費中心／綜合報導

年初的總統大選如火如荼，一名選舉團隊人員因造勢、演講等行程滿檔，長時間的聲嘶力竭與睡眠不足，導致喉嚨「卡卡」，嚴重時連聲音都發不出來，心情大受打擊，甚至出現憂鬱症狀，就醫後才發現聲帶已出血，並長出息肉，經聲帶精準雷射治療後，聲帶、發音狀況已逐漸恢復。
 
雙和醫院主治醫師賴盈達說，聲帶的構造相當精密，表面是一層薄薄的上皮細胞，下方則有著非常鬆軟且富含水分的結締組織，這是振動及發聲最主要部位，因此所有的治療、手術都需要仔細處理。
 
根據雙和醫院耳鼻喉科團隊研究，台灣的聲帶良性疾病如聲帶息肉、聲帶囊腫等，盛行率約3.6%，換算下來，約80萬人的聲帶可能有潛在問題，當有異狀發生，千萬別輕忽。
 
針對聲帶保養，賴盈達建議，民眾可遵循「三少一多」原則，分別是減少刺激物，如菸、酒及辛辣物等，減少暴露於巨大音量或噪音環境，也要減少講話時間與多喝水，若有超過2週的嗓音沙啞或喉嚨不適，應盡速前往耳鼻喉科就醫。

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▲原PO表示，每次吃麻辣鍋必備「油條」，不過因為不好買，於是找到替代品「吐司」，沒想到一沾驚為天人，超級搭。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲保養聲帶應減少刺激物，如菸、酒及辛辣物。（示意圖／記者郭佩蓉攝） 
賴盈達也說，聲帶除日常保養外，也可透過聲帶精準雷射來治療。此手術適用於專業的聲音使用人員，在歐美地區相當盛行，如西洋天后Adele曾因頻繁演唱、過度勞累，在2011年檢查發現聲帶出血及息肉，因此取消演出，但接受聲帶雷射及顯微手術後，仍重拾動人嗓音並持續演出。
 
此外，賴盈達指出，隨著科技進步，聲帶精準雷射手術持續進化，目前已有新型的藍光雷射技術，並於2023年取得衛生福利部許可，其可精準作用在目標血管性病灶，可減少周邊組織傷害，因此恢復期較短。

賴盈達表示，聲帶精準雷射治療需經醫師專業評估，可在局部麻醉或全身麻醉下進行，使用的光纖極細且為軟式，且可根據病灶範圍、大小微調能量，使治療更細膩，而新型藍光雷射，不僅適用於聲帶，針對耳鼻喉血管豐富的病灶也有不錯療效，也提供民眾更多選擇。

🟡保養聲帶注意事項：

◼️戒除菸、酒。

◼️避免刺激性飲食，例如炸物、酸辣調味等。

◼️避免過度談話、唱歌。

◼️避免暴露於巨大音量或噪音環境

◼️多喝水。

◼️嗓音沙啞或喉嚨不適超過2週，應前往耳鼻喉科就醫。

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