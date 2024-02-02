柯文哲致電綠高層遊說「珊昌配」？王鴻薇：操作過頭兩頭空
立法院正副院長選舉昨日落幕，「韓江配」成功贏得寶座。民進黨人士爆，民眾黨主席柯文哲直到選前，還在致電綠高層，希望民進黨團把票投民眾黨立委黃珊珊。國民黨立委王鴻薇今（2）日表示，民眾黨將這次立法院正副院長選舉操作到極致，可以發揮「槓桿」作用，不過，民眾黨是操作過頭，反反覆覆，姑且不論白營檯面下的動作，檯面上先出考題、面試甚至有放榜的意味，最後結果是兩頭空。
記者余祥／台北報導
新國會三黨不過半，民眾黨在立法院正副院長選舉中，都投給民眾黨的人選，沒有支持藍或綠的人選，最終讓具相對多數的韓江配當選正副院長。
不過，白綠互咬，民眾黨表示，有綠營人士不斷透過多方管道，欲以支持黃珊珊擔任立法院長，換取民眾黨表態支持蔡其昌擔任副院長。民進黨發言人吳崢昨日深夜澄清，事實是民眾黨主席柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。
王鴻薇說，政治圈裡合縱連橫，時而競爭，時而合作，是常有的事情，但不要將對手、夥伴或合作對象當作笨蛋。藍營大部分的人都願意抱持善意，這也是現實考量，因藍營沒有國會過半，所以釋出一些善意、誠意。