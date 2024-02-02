名家論壇》黃創夏／踐踏對手並不會使自己壯大

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至於國民黨，那些放話可能跑票、什麼黨紀，當然是有些立委可能在「待價而沽」，但早就已經是立院院長投票慣例的「技術性亮票」，加上國民黨基本群眾的壓力，明眼人都知道國民黨立委最後不會有人跑票，國民黨放出一大堆疑似可能有人跑票的風聲，目的就是要替民進黨「抹灰」，暗示民進黨政府可能濫用權力，不論是經濟手段、司法控制‧‧‧是一個「邪魔」！
同樣的，民進黨一方面是對柯文哲有著「不共戴天」多年的恩怨，另一方面在民進黨內，仍有許多不願意面對經過8年完全執政，確實有多數選民有很多意見的現實，只拿到「保本」的51席立委，甚至在總統票上，賴清德都只有588萬票，其實只比當年韓國瑜選總統的552萬票多了六萬票，連一般認為民進黨的底盤，是2012年蔡英文最艱困期的「609萬票」都沒保住的窘況，因此「抹灰」韓國瑜和把罪責推給民眾黨。
韓國瑜當然有很多的問題，未來可能有許多荒謬，也在多數社會大眾的預想當中，但是，國民黨要推舉韓國瑜競逐立法院長，又不是突發奇想，在大選過程就打出這樣的訴求，選舉結果也預告了這是必然的發展。
不管你有多麼不喜歡韓國瑜，但他就是有一定程度，而且就是領先其他人的選民基礎，妖魔化韓國瑜和把韓國瑜會當上立法院長的責任，刻意推給民眾黨不肯支持民進黨的游錫堃，這是莫名其妙，只是民進黨掩飾自己的無能為力，拿民眾黨的八席和利用民進黨基層恨民眾黨的情緒土壤，自我安慰的阿Q精神勝利法。
民進黨的這種心態，可以理解，但還是要特別提醒，殲滅和踩踏別人，並不會使自己擴大。
這次大選，侯友宜和國民黨的操作手法，就是最好的教訓！
國民黨相信，只要殲滅競爭者，選民就會被綁架，到時候不會計較侯友宜的所有問題，含血、含淚、含怨都會歸隊。
所以國民黨兇殘地殲滅郭台銘，連他們對面的好朋友共產黨都跳進來助拳；接著又想要殲滅柯文哲，但是最後開票結果，侯友宜成了史上第一個「總統選票低於該黨政黨票」的難堪，國民黨版圖也沒有擴大。
國民黨版圖沒有擴大、民進黨的版圖也在萎縮，民眾黨當然有一堆被國民黨和民進黨放棄已久的「荒地」可以佔山為王，雖然民眾黨問題實在很多，但是本質上，卻是國民黨和民進黨，造就了民眾黨可以居中取利的空間。
而一直想要譏笑民眾黨、踩踏民眾黨、和抹灰民眾黨，真的會因此就讓這塊本來就很不喜歡國民黨的「荒地」回流民進黨嗎？
看看侯友宜的尷尬，別做白日夢了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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