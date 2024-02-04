快訊／張善政國3三峽段出車禍！妻子胸痛、頭暈緊急送醫

女性偏頭痛是男性3倍！30至39歲最常見　醫：不建議自行吃止痛藥

▲女性偏頭痛發生率是男性3倍，在30歲至39歲族群最常見。（示意圖，非當事人／NOWnews資料照）
▲女性偏頭痛發生率是男性3倍，在30歲至39歲族群最常見。（示意圖，非當事人／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

許多人苦於偏頭痛，據統計，在30~39歲族群最常見，女性發生率則為男性 3 倍。中醫師說， 偏頭痛在中醫屬「偏頭風」範疇，其多與肌肉異常收縮有關，且不少病人有頸椎排列不正，及頸部、肩部及頭部肌肉張力異常等困擾，因此可藉由針灸舒緩緊繃的肌肉群，也改善腦血管異常縮放，進而達到緩解偏頭痛的效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
◼️偏頭痛原因：生理期、賀爾蒙變化、酒精、壓力
台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，造成偏頭痛的原因很多， 但到目前為止，醫學研究對偏頭痛的認識仍不完全，相關理論包括腦血管擴張刺激大腦的神經未稍，將發炎反應和疼痛訊號傳遞至腦幹。

或是月經來，女性賀爾蒙變化造成身體發炎反應異常活躍，進而促使腦內血管縮放，並導致頭頸部肌肉緊繃，進而引起搏動式的抽痛；另包括酒精、生活壓力、失眠、環境變化造成感官刺激等，都可能誘發偏頭痛。 

▲低頭族常見的「偏頭痛、烏龜頸痠痛」，可能是枕下肌太緊了。（圖／Shutterstock）
▲低頭族常見的「偏頭痛」，可能是枕下肌太緊了。（示意圖／Shutterstock）
◼️偏頭痛患者　多頸椎不正、肩頸肌肉緊蹦
蘇柏璇指出，偏頭痛在中醫典籍屬於「偏頭風」範疇，臨床可發現與肌肉的異常收縮有密切相關，且患者多有共同問題，例如頸椎排列不正，或頸、肩部及頭部肌肉張力異常，而針灸治療可舒緩緊繃的肌肉群，並改善腦血管異常縮放，進而緩解偏頭痛

由於頭頸肩部肌肉眾多，可針對不同肌肉上相對應的穴位及肌痛點作刺激，如斜方肌上的肩井穴、風池穴；顳肌上的曲鬢穴、暈聽區；胸鎖乳突肌上的完骨穴、翳風穴、扶突穴；額肌上的 陽白穴、頭臨泣穴；頭半棘肌、頭夾肌上的天柱穴；眼輪匝肌上的攢竹穴、絲竹空穴等。

此外，若根據中醫辨證論治診斷出的不同證型，再搭配不同中藥使用，將能發揮更佳療效，如天麻鉤藤飲、龍膽瀉肝湯、通竅活血湯、半夏天麻白朮湯等。 

◼️偏頭痛宜多吃綠色蔬菜、適量堅果
蘇柏璇建議，平日適當的休息及運動，可紓解緊張情緒與緊繃的肌肉，對於緩解偏頭痛尤其有幫助，同時應多吃綠色蔬菜如花椰菜、菠菜等，以及適量的堅果，這些食物中有充足的維生素B 群與鎂離子，有利於穩定神經與情緒，能有效減輕偏頭痛。 

蘇柏璇也說，不建議病人自行服藥改善症狀，最好透過醫師進行臨床症狀的觀察與分析， 及完整病史的詢問，這樣才能確實診斷患者有無偏頭痛、屬於哪種症型、位置在哪處肌肉及穴位等， 以便後續進行更精準的治療。

她天冷「頭暈、頭痛、手抖」！中醫一招降血壓、止痛還減重變瘦

張誌家過世前「運動會頭痛」！醫曝恐是心血管疾病引起：這很罕見

躺床追劇追過頭恐釀大禍　造成頭痛、頸麻「枕神經疼痛」症狀加劇

天氣變冷就頭痛！醫示警「危險族群」：冬天保暖沒做好小心中風

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞