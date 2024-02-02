名家論壇》朱駿／國民黨與韓國瑜　千萬不能得意忘形

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何況，目前只多民進黨一席，院長當選未過半，代表性底氣不足，能鬥得過紀律嚴明、比自己用功的民進黨而不失手、失足、失身、失態、失分嗎？令人擔心，只能拭目以待，看看新時代是否會有新奇蹟吧！
國民黨最大的風險與盲點，恐怕會出在對民眾黨的理解與定位。
民眾黨在這次院長選舉中確實是關鍵少數，表面上似乎是民眾黨成全了韓國瑜與國民黨，但實際上，他們是為了自身的利益著想，深怕被定位為或抹成小藍或小綠，自此失去戰略支點，而且極可能曾經在幕後秘密進行的「珊昌」配操作失敗，才不得已在第一輪選自家人，第二輪退場，不是成全國民黨。所以，實質上，「關鍵不是關鍵」，少數才是真的，在客觀結構的限制下，能發揮的空間極為有限，絕非是善意送給國民黨或韓國瑜大禮，展現在野的合作誠意，國民黨立委與韓不要頭腦發熱，還心存「藍白合」共同監督綠營執政的幻想。
從此次總統大選，國民黨從喊出非綠或在野大聯盟開始，玩翻了郭台銘，於是一路退卻收縮到藍白合，也一路被柯文哲玩耍愚弄，搞到藍白破，始終找不到或根本不敢動念尋找反制突破的策略，只能挨打，落居極被動的處境，在原本有利的大環境下竟然含辱吞敗。這個教訓不夠深刻嗎？政治是講實力的，實力必須出自己身，能夠一門心思依賴他人的合作嗎？「打鐵還需自身硬」才是硬道理吧？韓國瑜與國民黨立委要勤用功，多用腦，做實事，少廢話，強化自身體質與能耐，才是監督綠營政府的根本之道。
柯文哲多次重申他是墨綠，觀其行跡，應該不假。也就是說，白色擺明的只是欺人的障眼色，本質是綠，用白色表面區隔藍綠，方便自己挖藍綠牆腳罷了。公然行騙，無所顧忌者，可以合作嗎？
柯總說，他的支持者綠的遠多於藍的，糊弄、迷惑、嚇唬藍營上下。真是如此嗎？長期以來，綠營的凝聚力遠高於藍營，柯固然能從綠營挖出一些支持者，但比率極低，較諸面對長期以來不斷分裂的藍營，向那兒才能挖出多數支持者，不言可喻吧？民眾黨前兩任秘書長昔日出身那營？可為觀察指標之一，無須費言！簡言之，柯稱自己墨綠，是想迷惑綠營群眾，幹掉民進黨，取而代之，但效果極有限。就客觀結構而言，民眾黨最大的機會與利益就在裂解藍營，接收其群眾，怎麼會與國民黨真心合作，助其壯大，甚至重返執政？韓國瑜與國民黨立委應該要明白吧？
同時，柯文哲誠如柯建銘所言：「他高度不可信的狀況！」說變就變，絕不可靠，虎伺在側，不停猛挖藍營牆腳壯大自己，抓住機會必定一如國民黨去年高喊藍白合階段，隨時出手砍殺國民黨，刀刀見骨，絕非國民黨的在野同盟軍，反倒應是國民黨最危險的對手。韓國瑜與國民黨立委應該要明白吧？
參考2023年12月19日《聯合報》民調結果，「考慮棄保的柯盈配支持者則有四成九的第二選擇是侯康配，二成四屬意賴蕭配」；今年1月2日《聯合報》選前封關民調則呈現，「可能棄保的柯盈配支持者，則有六成七考慮侯康配，二成三屬意賴蕭配」。若再根據《美麗島電子報》〈2024年1月國政民調〉，「民眾黨支持者中的『國民黨vs.民進黨相對好感度』而言，傾泛藍群占42.4%、廣義中間選民占40.3%、傾泛綠群占17.3%（即藍白綠約各占5：5：2）。」
這些民調結果已清楚折射出一項被柯故意扭曲隱藏的事實，柯的支持者來自藍營的比綠營的多得多。若再觀察柯身邊出謀劃策者的背景，昔日藍營知識份子居多，觀其建黨過程，是不斷挖蝕藍營牆腳而壯大的。種種證據顯示，民眾黨的最大利益在於侵蝕裂解國民黨，怎麼會真心與其合作，修理民進黨，助其壯大？韓國瑜與國民黨立委應該要明白吧？
本質上，立法院未來四年的結構是一藍兩綠，少數藍營院長當家，韓國瑜與國民黨不能得意忘形，自己騙自己。往後四年之勢，如臨深淵，如履薄冰，唯有丟掉幻想，認清對手，自立自強，清廉自持，勤於用功，關心民生，思考問題，提出有效解方，才能安度險境。
●作者：朱駿／時事評論人
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