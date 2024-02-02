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金世正擔任知名遊戲宣傳大使！神還原Cos「蒂法」　玩家全戀愛了

▲金世正擔任PlayStation「2024年新春活動亞洲區大使」，宣傳影片大玩Cosplay，化身電玩中女神級角色。（圖／金世正IG）
▲金世正擔任PlayStation「2024年新春活動亞洲區大使」，宣傳影片大玩Cosplay，化身電玩中女神級角色。（圖／金世正IG）

記者張芸婷／綜合報導

金世正曾以限定女團「I.O.I」身分出道，她因長相甜美及清亮高亢的嗓音，獲得不少粉絲支持，除了音樂作品之外，先前她憑著戲劇《社內相親》、《驅魔麵館》等熱門韓劇受到許多關注，她在演藝工作上因橫跨多領域，還被粉絲封為「God世正」。近期她與PlayStation合作，擔任「2024年新春活動的亞洲區大使」，宣傳影片中她以多種Cosplay造型亮相，化身成電玩角色「蒂法」、「亞蘿伊」等，令粉絲眼睛為之一亮，紛紛表示「世正太美了！」、「我的女神啊」。

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PlayStation本次活動宣傳影片由金世正主演，她在影片中角色扮演PS5許多熱門遊戲《EA FC 24》、《NBA 2K24》、《Final Fantasy VII 重生》以及《地平線》系列的角色，身為稱職代言人，她還邀請粉絲一同走入PlayStation奇幻絢爛的電玩世界。

▲金世正在IG分享多張拍攝宣傳片時，角色扮演的照片與粉絲互動，引發熱烈迴響。（圖／金世正IG）
▲金世正在IG分享多張拍攝宣傳片時，角色扮演的照片與粉絲互動，引發熱烈迴響。（圖／金世正IG）
影片曝光後掀起粉絲的熱烈迴響，金世正也在IG分享拍攝宣傳片時，角色扮演的幕後照片，並俏皮自問自答道：「你最喜歡哪一個世正？我都喜歡！」引來粉絲留言「金世正飾演的蒂法好可愛」、「很用心的廣告」、「如果真的出現在遊戲裡，我大概會玩到失明」、「我戀愛了」，紛紛讚嘆金世正的美貌。

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