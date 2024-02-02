NBA／才第一次！狀元郎「斑馬」Wembanyama首度獲選單月最佳新秀
NBA官方在今（2）日公布1月份東、西區最佳新秀，分別由夏洛特黃蜂Brandon Miller，與聖安東尼奧馬刺Victor Wembanyama拿下，這也是本屆狀元Wembanyama和榜眼Miller首度拿下此殊榮。
記者張志宇／綜合報導
本季NBA在11月與12月最佳新秀，分別由東區邁阿密熱火Jaime Jaquez Jr，與西區奧克拉荷馬雷霆Chet Holmgren所拿下，1月份最佳新秀由新面孔Victor Wembanyama與Brandon Miller奪得。
東區最佳新秀Brandon Miller本季為黃蜂出賽40場，有34場為先發，場均上場31分鐘，能貢獻15.3分、3.9籃板、2.3助攻，三分球命中率高達37.4％，在一月場均能有15.5分、4.3籃板。
西區最佳新秀Victor Wembanyama本季42場出賽皆為先發上陣，場均上場28.6分鐘，能貢獻20.6分、10.1籃板2.3助攻與3.2次阻攻，在1月份場均有24.1分、9.7籃板與3.1阻攻。
值得一提，馬刺在上次有球員奪下單月最佳新秀，要追溯至自2004年12月，當時由Beno Udrih拿下，而黃蜂上次有人奪下該獎項，由LaMelo Ball在2021年3月所獲得。