Kyo Kaneko說再見！近期畢業VTuber一次看　他讓全球百萬粉絲崩潰

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彩虹社 NIJISANJI EN 官方表示，旗下VTuber六期生「ILUNA」的一員「Kyo Kaneko」將在今（2024）年2月17日畢業，而這也是彩虹社海外組今年第二名宣布畢業的VTuber。消息傳出後粉絲們也紛紛不捨的湧入X（前稱推特）留言表示希望一切順利。
Kyo Kaneko自2022年7月出道以來，靠其獨特的幽默風格、機智逗趣的個性帶給觀眾許多歡樂，官方先是祝福Kyo未來一切順利，接著也表示彩虹EN的六期生組合ILUNA將會由「Maria Marionette、Aster Arcadia、Aia Amare、Ren Zotto、Scarle Yonaguni」五人形式繼續進行活動。
📌彩虹社VTuber「Pomu Rainpuff」
2021年5月啟動以英語為主的虛擬主播企劃頻道「NIJISANJI EN」，2年多來已推動好幾期VTuber出道，其中，作為 NIJISANJI EN首個組合「LazuLight 」成員的Pomu Rainpuff，宣布在今（2024）年1月20日畢業。
根據官方聲明，Pomu過去2年多，以可愛的一面、對ACG的熱情，在全球收穫大量粉絲，如今要道別，祝福她後續旅程盡都順利。Pomu的X平台有近60萬的追蹤人數。
📌hololive VTuber「夜空梅露」
日本知名 VTuber 公司 hololive 又傳出洩密事件！上月16日母公司Cover無預警發出公告，宣布與JP 組一期生夜空梅露（夜空メル）終止合約，原因曝光也讓大批粉絲譁然：「噩夢重現了。」
夜空梅露也在公司允許的情況下，透過官方X發出本人聲明，表示自己已經對輕率的行動深刻反省，「曾約定與 hololive 成員與粉絲一同實現的夢想，對不起最後沒有守住承諾」。
📌彩虹社VTuber「Mysta Rias」
隸屬彩虹社EN組（NIJISANJI EN）旗下 人氣團體「LUXIEM」的男子偶像Mysta Rias，去年在直播中宣告自己將於8月27日畢業，消息曝光瞬間登上推特趨勢，百萬粉絲紛紛崩潰表示無法接受。
Mysta Rias是彩虹社EN組的四期生，自2021年12月20日出到，並以男團 Luxiem 成員活動，他的設定為觀察力敏銳的偵探形象，更在出道一年間，Youtube頻道就斬獲100萬訂閱者獲得金盾，截至7月24日，其頻道已久多達111萬訂閱者。
📌彩虹社VTuber「 Nina Kosaka」
彩虹社 NIJISANJI EN 旗下 VTuber 三期生 Ethyria 一員的 Nina Kosaka，在去（2023）年7月8日畢業。
Nina Kosaka（狐坂Nina）自2021年10月9日進行初次直播，形象是白髮紅瞳的和服狐耳娘，官方設定為「掌管天空的九尾狐」，會為為踏上旅行的靈魂祈福前程無憂。平時直播以英文、俄語、法語為主，她在短短不到兩年時間，Youtube頻道已經累積了57萬追蹤粉絲。
📌春魚工作室VTuber「十五號」、「歐貝爾」、「平平子」
台灣 VTuber經紀公司春魚工作室去年六月公告，旗下「瀕臨絕種團」成員十五號、歐貝爾以及「終端少女」平平子的畢業公告，三人也各自在當晚的直播中向粉絲親口進行告知，消息也再度引發大批粉絲震撼。
春魚工作室旗下「瀕臨絕種團RESCUTE」以台灣瀕臨絕種動物擬人為虛擬主播，成員共有3人，分別為「石虎」十五號、「歐亞水獺」露恰露恰、「台灣黑熊」歐貝爾，但隨著十五號、歐貝爾畢業後，瀕臨絕種團將只剩下露恰一人。