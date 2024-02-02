艾瑪史東「床戲正面被看光」！《可憐的東西》突破演技票房三級跳

《格雷》女星化身超級英雄飆仔！達珂塔強生開嗆阿湯哥：你該注意

▲《格雷的五十道陰影》女星達珂塔強生，在《蜘蛛夫人》中化身英雄女飆仔，她開嗆阿湯哥：「你該注意。」（圖／索尼）
▲《格雷的五十道陰影》女星達珂塔強生，在《蜘蛛夫人》中化身英雄女飆仔，她開嗆阿湯哥：「你該注意。」（圖／索尼）

記者黃雅琪／綜合報導

《格雷的五十道陰影》女星達珂塔強生，主演漫威超級英雄電影《蜘蛛夫人》，將揭曉漫威漫畫中關鍵性角色的起源故事，她笑嗆湯姆克魯斯：「我的技術還不錯呢！你該注意囉阿湯哥！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲達珂塔強生（左二）第一次擔綱演出《蜘蛛夫人》超級英雄角色。（圖／索尼）
▲達珂塔強生（左二）第一次擔綱演出《蜘蛛夫人》超級英雄角色。（圖／索尼）
導演S.J.克拉克森談到：「這部電影與其他超級英雄電影很不一樣，這位女超級英雄的心靈力量對我而言有不可抗拒的吸引力，她能夠把一縷一縷的時間線編織在一起，並且預知未來的各種不同發展，然後去改變事件的結果，這真的是很強大的能力。」

而第一次擔綱演出超級英雄角色的女星達珂塔強生（Dakota Johnson），坦言自己對於綠幕實在不是很習慣：「我其實沒有真的在這種虛擬的拍片現場演出過，你必須想像這裡有爆炸然後做出反應，但是導演S.J.克拉克森真的很專業，她對於一切的場面調度都瞭若指掌。」

▲達珂塔強生（左）在《蜘蛛夫人》中有飛車追逐戲。（圖／索尼）
▲達珂塔強生（左）在《蜘蛛夫人》中有飛車追逐戲。（圖／索尼）
另外，片中壯觀的動作場面同樣讓達珂塔強生感到不可思議，她興奮地提到：「開拍前我接受了非常緊湊的駕駛訓練，所以其實電影中大部分的飛車鏡頭都是我親手操刀的，不管是救護車還是計程車追逐，顯然我的技術還不錯呢，你該注意囉阿湯哥！」

同樣也是首次擔綱超級英雄角色的席德妮史威尼，坦言自己在拍攝時非常緊張，但是卻不是因為規模龐大的動作場面，而是終於能夠與自己的偶像一起合作，這位人氣女星談到：「其實在開拍前真的有些焦慮，在高中時我爸媽禁止我去看《格雷的五十道陰影》，但是我還是偷偷跑去看了，達珂塔真的好美，我是她最忠實的粉絲，能與她合作就像美夢成真。」《蜘蛛夫人》LINE貼圖，即日起至3月2日限期免費下載、電影將於2月14日上映。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

《蜘蛛夫人》預告曝光！「格雷女」攜手性感女星　對抗神祕反派

《魔鬼剋星》基隆新打卡景點「棉花糖寶寶」！12位消防猛男全脫了

艾瑪史東「床戲正面被看光」！《可憐的東西》突破演技票房三級跳

奧斯卡5大熱片／艾瑪史東赤裸床戲　槓李奧納多《花月》妻爭影后

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞