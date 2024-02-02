《格雷》女星化身超級英雄飆仔！達珂塔強生開嗆阿湯哥：你該注意

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而第一次擔綱演出超級英雄角色的女星達珂塔強生（Dakota Johnson），坦言自己對於綠幕實在不是很習慣：「我其實沒有真的在這種虛擬的拍片現場演出過，你必須想像這裡有爆炸然後做出反應，但是導演S.J.克拉克森真的很專業，她對於一切的場面調度都瞭若指掌。」
另外，片中壯觀的動作場面同樣讓達珂塔強生感到不可思議，她興奮地提到：「開拍前我接受了非常緊湊的駕駛訓練，所以其實電影中大部分的飛車鏡頭都是我親手操刀的，不管是救護車還是計程車追逐，顯然我的技術還不錯呢，你該注意囉阿湯哥！」
同樣也是首次擔綱超級英雄角色的席德妮史威尼，坦言自己在拍攝時非常緊張，但是卻不是因為規模龐大的動作場面，而是終於能夠與自己的偶像一起合作，這位人氣女星談到：「其實在開拍前真的有些焦慮，在高中時我爸媽禁止我去看《格雷的五十道陰影》，但是我還是偷偷跑去看了，達珂塔真的好美，我是她最忠實的粉絲，能與她合作就像美夢成真。」《蜘蛛夫人》LINE貼圖，即日起至3月2日限期免費下載、電影將於2月14日上映。
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