運動維納斯／運動女孩Riona超全能！滑水溜冰跳舞樣樣鑲金

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她不但是國內大小比賽的常勝軍，也常常代表台灣到國外比賽，去年就參加了7場國際賽事，其中兩場在香港跟印尼都得到第一名，在印尼的賽事更是越級挑戰，雖然獎牌與獎杯已經堆滿房間，但總覺得自己還要更好，嘻嘻哈滑水學校教練Sammy表示，Riona雖然年輕，卻完全不會怯場，加上對自己的要求很高，絕對是滑水界的閃耀之星。
Riona表示非常享受滑水時的快感，乘風破浪的速度感讓她很過癮，她說：「我覺得可以在水上做那麼多跳轉動作真的很酷，當在挑戰進階動作時，歷經一次又一次的失敗落水後，終於突破障礙完成動作，那種喜悅實在難以形容，也是我深愛滑水的重要原因。」
除了滑水之外，玩最久的運動是花式滑冰，她覺得自己滑水能迅速進步的原因，是從小就學了溜冰，記得大概三四歲的時候，爸爸常帶姐姐跟她去滑冰場，她說：「我那時候不太會滑，我只能在場旁邊繞圈圈，但是看到在場中間有一些姐姐穿的很美，滑的動作很漂亮，我就下定決心要跟他們一樣在冰上跳舞。
於是她很開心地跟姊姊一起學花式滑冰，她還記得剛開始的時候摔得很慘，但是一點都不在乎，不管摔得多痛，爬起來就繼續滑，她說：「我就是不怕摔，所以任何動作都敢做，每一個動作都想學，於是到6歲的時候，我就正式參加第一個比賽，然後也拿到第一個金牌，此後我對自己越來越有信心。」
跳舞也是她最擅長的，主要是學芭蕾跟現代舞，因為在學校時有很多同學會一起跳舞，她就覺得很好玩，學校每年會有一個成果發表會，她很喜歡大家一起練舞的熱鬧感覺，可惜到前兩年的疫情，大家沒辦法聚在一起，於是她開始找老師練習個人的動作，現在不但跳得好，而且還能自行編舞，最近兩年連續獲得兩次臺北市現代舞個人第一名。
除了各種運動是她最大的興趣，課外也花了很多時間做運動，她也喜歡彈吉他，但是完樂器的主因令人莞爾，她說：「我在外面都會做很多很多運動，幾乎停不下來，但回到家後沒有運動可以做，就覺得很無聊，於是我會去彈吉他、唱唱歌，可以在床上談，也可以在客廳彈，我就會覺得很放鬆。」
新的一年，Riona許下新希望，期許自己能學會更多運動，因為運動真的讓她很開心很快樂。