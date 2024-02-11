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運動維納斯／運動女孩Riona超全能！滑水溜冰跳舞樣樣鑲金

▲本集的運動維納斯Riona擅長多項運動，無論是滑水、溜冰、跳舞她都很在行，也都曾在比賽中拿下金牌。（圖/特約攝影郭運復）
▲本集的運動維納斯Riona擅長多項運動，無論是滑水、溜冰、跳舞她都很在行，也都曾在比賽中拿下金牌。（圖/特約攝影郭運復）

特約記者郭運復/綜合報導

最年輕的運動維納斯春節現身，年僅16歲的Riona運動細胞特別發達，從滑水、溜冰、跳舞、足球、籃球、排球以及上山下海的戶外運動，什麼運動都想要嘗試，而不管參加任何比賽都能拿到金牌，真是動感十足的金牌美女。

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她在兩年前參加滑水夏令營，認識了裡面很多跟自己年紀相近的朋友，大家玩鬧在一起，也一起挑戰各種高難度的動作，於是瘋狂地愛上這個運動，Riona覺得自己是十足的人來瘋，越多人共同參與的活動，她就越玩得起勁，成績也越能衝上巔峰。

▲Riona是國內頂尖青少年滑板衝浪高手。（圖/特約攝影郭運復）
▲Riona是國內頂尖青少年滑板衝浪高手。（圖/特約攝影郭運復）
她不但是國內大小比賽的常勝軍，也常常代表台灣到國外比賽，去年就參加了7場國際賽事，其中兩場在香港跟印尼都得到第一名，在印尼的賽事更是越級挑戰，雖然獎牌與獎杯已經堆滿房間，但總覺得自己還要更好，嘻嘻哈滑水學校教練Sammy表示，Riona雖然年輕，卻完全不會怯場，加上對自己的要求很高，絕對是滑水界的閃耀之星。

▲ Riona(左)跟姐姐一起滑水。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Riona(左)跟姐姐一起滑水。（圖/特約攝影郭運復）
Riona表示非常享受滑水時的快感，乘風破浪的速度感讓她很過癮，她說：「我覺得可以在水上做那麼多跳轉動作真的很酷，當在挑戰進階動作時，歷經一次又一次的失敗落水後，終於突破障礙完成動作，那種喜悅實在難以形容，也是我深愛滑水的重要原因。」

▲ Riona(左)、姐姐與嘻嘻哈哈滑水學校教練Sammy(中)快樂合影。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Riona(左)、姐姐與嘻嘻哈哈滑水學校教練Sammy(中)快樂合影。（圖/特約攝影郭運復）
除了滑水之外，玩最久的運動是花式滑冰，她覺得自己滑水能迅速進步的原因，是從小就學了溜冰，記得大概三四歲的時候，爸爸常帶姐姐跟她去滑冰場，她說：「我那時候不太會滑，我只能在場旁邊繞圈圈，但是看到在場中間有一些姐姐穿的很美，滑的動作很漂亮，我就下定決心要跟他們一樣在冰上跳舞。

▲ Riona也是花式滑冰好手。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Riona也是花式滑冰好手。（圖/特約攝影郭運復）
於是她很開心地跟姊姊一起學花式滑冰，她還記得剛開始的時候摔得很慘，但是一點都不在乎，不管摔得多痛，爬起來就繼續滑，她說：「我就是不怕摔，所以任何動作都敢做，每一個動作都想學，於是到6歲的時候，我就正式參加第一個比賽，然後也拿到第一個金牌，此後我對自己越來越有信心。」

▲Riona連續2年獲得台北市高中舞蹈冠軍。（圖/Riona提供）
▲Riona連續2年獲得台北市高中舞蹈冠軍。（圖/Riona提供）
跳舞也是她最擅長的，主要是學芭蕾跟現代舞，因為在學校時有很多同學會一起跳舞，她就覺得很好玩，學校每年會有一個成果發表會，她很喜歡大家一起練舞的熱鬧感覺，可惜到前兩年的疫情，大家沒辦法聚在一起，於是她開始找老師練習個人的動作，現在不但跳得好，而且還能自行編舞，最近兩年連續獲得兩次臺北市現代舞個人第一名。

▲ Riona運動細胞相當發達，練什麼像什麼，特別喜歡現代舞。（圖/Riona提供）
▲ Riona運動細胞相當發達，練什麼像什麼，特別喜歡現代舞。（圖/Riona提供）
除了各種運動是她最大的興趣，課外也花了很多時間做運動，她也喜歡彈吉他，但是完樂器的主因令人莞爾，她說：「我在外面都會做很多很多運動，幾乎停不下來，但回到家後沒有運動可以做，就覺得很無聊，於是我會去彈吉他、唱唱歌，可以在床上談，也可以在客廳彈，我就會覺得很放鬆。」

▲ Riona在家裡時最喜歡自彈自唱。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Riona在家裡時最喜歡自彈自唱。（圖/特約攝影郭運復）
新的一年，Riona許下新希望，期許自己能學會更多運動，因為運動真的讓她很開心很快樂。

▲運動維納斯Riona小檔案（圖/NOWnews社群中心製）
▲運動維納斯Riona小檔案（圖/NOWnews社群中心製）

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