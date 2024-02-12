運動維納斯／壁球甜心王媛車禍躺醫院15天　仍堅持披中華隊球衣

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成功就是嚴格的訓練的結果，王媛說：「媽媽在場上就是魔鬼教練，她只要開出課表，一定要完成才能夠休息，任何指令都是不能打折扣的，尤其對我要求特別高，有時候太累想要偷懶一下，那是絕對不可能的事，她也是選手出身，操起自己的女兒從不心軟。」
她回想起有一次，媽媽為了糾正自己不正確的反拍姿勢，整整花了六個小時，在球場裡反覆調整動作。當時的王媛邊哭邊練習，直到熟練正確的動作為止，她說：「還好有媽媽在旁邊指導，並且一次又一次的陪練，否則可能我現在的動作還是錯的。」
王媛表示自己在青少年時期，就曾經贏得21座冠軍，背後的代價就是放棄一切玩樂，一周要訓練6天，每天都練兩餐，早上5點起床晨操，下午放學後要練到9點才回家，週末也不能跟朋友出去玩，因為要去跑山訓練肺活量。
前年8月她在世界杯選拔賽前，出了一場很大的車禍，在醫院躺了15天，原本醫生和爸媽都不贊成她去參賽，但是她依然很堅持的要去比，最後以第2名的成績，入選埃及世界女子團體賽的國手資格。
身兼教練的媽媽也表示，而那場車禍王媛傷得非常嚴重，體重只剩下46公斤，站在教練的立場，反對她參加比賽，但是她的態度非常的堅決，最後如願當選國手，前往埃及參加了世錦賽，從她身上似乎看到早年自己無所畏懼的膽識。
現在壁球已經是正式的奧運項目了，王媛表示雖然參加奧運的門檻非常高，但是她會朝著這個既定目標繼續努力，現在除了技術方面，她也開始加強重量訓練，增加穩定度及靈活性，媽媽也不斷加強她的體能訓練，希望有朝一日可以站上奧運殿堂圓夢。
為了積極推廣壁球，她創辦了一個高雄壁球教學團隊，指導各個年齡層的壁球愛好者，希望更多人可以認識這項運動，也希望自己能訓練出一批青少年國手。她說：「對於一般人而言，壁球真的是很棒的休閒社交活動，希望更多人加入壁球的行列，若是大家想要打壁球的話，都可以來找我。」
平時除了訓練之外，最喜歡的就是曬太陽，只要有空，王媛就會帶著心愛的狗狗Milo 跟Milk出去公園走走，她最喜歡躺在草地上，抱著他們玩，或是在樹林間跟他們一起奔跑，這時候她才發現，原來狗狗都跟自己一樣，這麼喜歡親近大自然及曬太陽。
在一年四季都可以去海邊曬太陽的南台灣，王媛特別喜歡穿著比基尼，到水邊去做日光浴或拍拍照，心情就會特別好、特別的放鬆。她說：「以前我很瘦很骨感，開始運動訓練有了肌肉線條後，我很喜歡自己現在的體態，因為平常都在室內運動，所以只要有機會，我就會穿著比基尼去海邊曬太陽，我很喜歡曬黑，那是我覺得最健康的樣子。」