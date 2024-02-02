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台南三井OUTLET二期今動土　預計新增50家專櫃、最快2025年完工

▲三井不動產集團投資開發OUTLET「MITSUI OUTLET PARK台南」二期開發計畫今（2）日舉行動土儀式。（圖／三井不動產集團提供）
▲三井不動產集團投資開發OUTLET「MITSUI OUTLET PARK台南」二期開發計畫今（2）日舉行動土儀式。（圖／三井不動產集團提供）

記者魏妤庭／台北報導

看好台南消費力及發展潛力，三井不動產集團投資開發OUTLET「MITSUI OUTLET PARK台南」二期開發計畫，今（2）日於二期工程預定地現場舉行興建工程動土儀式，屆時將有50家專櫃入駐，預計2025年開幕。目前三井不動產集團在台布局，除有OUTLET外，還有大型購物園區、飯店以及住宅事業，預計從今年到2030年間陸續完成，顯見在台積極發展的野心。

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「MITSUI OUTLET PARK台南」於2022年2月開幕，選在交通便利的高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站附近，再加上鄰近沙崙智慧綠能科技城及大台南會展中心，以及大型科技產業進駐，不論觀光或商務人口數量可觀，因此開幕至今吸引1,500萬人次到訪，不僅帶動台南的觀光及經濟收入，更提供大量就業機會給在地人口，也提升地區經濟發展。

由於MITSUI OUTLET PARK台南一期選址具有優勢，因此三井不動產集團決定將一期南側機車停車場部分區域列為二期預定地，今日舉行興建工程動土儀式，台灣三井不動產董事長久一康洋親自到場主持，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山，以及交通部鐵道局長楊正君、台南在地民意代表等共同參與祈福祝禱工程順利。

MITSUI OUTLET PARK台南二期以「Tropical Alley」為設計主題，與一期的設計概念「Gateway Park Tainan」相呼應，並延續台南特有大自然元素，如鳳凰花、熱帶水果等在地特色，預計將新增50家專櫃，除精品品牌、國際品牌外，也會增加台灣消費者喜愛的日系品牌、國內外排隊美食。若再加上一期原有的190家專櫃，屆時整個區域合計共達240家專櫃，預計最快在2025年完工。

三井不動產集團在台事業布局持續，分別在2024年、2026年在南港及高雄有新的大型購物商場開幕，另在飯店事業除2020年開幕的和苑三井花園飯店台北忠孝外，也預計在2026年於敦化北路開設新飯店。住宅事業則從2025年起至2030年間，陸續在台南安平、新北市的板橋、三重、中和，以及高雄鳳山陸續完工。

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