台南三井OUTLET二期今動土　預計新增50家專櫃、最快2025年完工

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由於MITSUI OUTLET PARK台南一期選址具有優勢，因此三井不動產集團決定將一期南側機車停車場部分區域列為二期預定地，今日舉行興建工程動土儀式，台灣三井不動產董事長久一康洋親自到場主持，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山，以及交通部鐵道局長楊正君、台南在地民意代表等共同參與祈福祝禱工程順利。
MITSUI OUTLET PARK台南二期以「Tropical Alley」為設計主題，與一期的設計概念「Gateway Park Tainan」相呼應，並延續台南特有大自然元素，如鳳凰花、熱帶水果等在地特色，預計將新增50家專櫃，除精品品牌、國際品牌外，也會增加台灣消費者喜愛的日系品牌、國內外排隊美食。若再加上一期原有的190家專櫃，屆時整個區域合計共達240家專櫃，預計最快在2025年完工。
三井不動產集團在台事業布局持續，分別在2024年、2026年在南港及高雄有新的大型購物商場開幕，另在飯店事業除2020年開幕的和苑三井花園飯店台北忠孝外，也預計在2026年於敦化北路開設新飯店。住宅事業則從2025年起至2030年間，陸續在台南安平、新北市的板橋、三重、中和，以及高雄鳳山陸續完工。